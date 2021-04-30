«Все маршруты сохранили»: в Татарстане открылась пассажирская навигация по Волге и Каме

Как сообщила и. о. директора Казанского пассажирского речного порта Эльмира Захватова, в этом году открывать новые направления пассажирских перевозок не планируется. «Но все линии, которые работали в прошлом году, сохранились. Единственное, есть изменение в расписании – по пожеланию пассажиров перенесли отправление до Ташевки с 7.15 на 7.25», – отметила Захватова.

Из столицы Татарстана будут выполняться ежедневные рейсы до Садовой с заходом в Студенец, до Печищ с заходом в Верхний Услон, до Ташевки и Шеланги. Кроме того, из Казани теплоходы будут ходить в Свияжск, Кзыл Байрак с заходами в Нижний Услон, Ключищи, Матюшино и Гребени.

«Есть скоростные линии из Казани до Болгара и Тетюш. Надеемся запустить скоростной рейс до Свияжска», – отметила Захватова.

По ее словам, правила нахождения пассажиров на водных судах не изменились, по-прежнему действует масочный режим. «Без масок мы не пускаем на теплоход», – уточнила и. о. директора Казанского пассажирского речпорта.

Она подчеркнула, что в ближайшее время пассажиры смогут воспользоваться безналичным расчетом, но организовать онлайн-продажи билетов на данный момент технически невозможно. Но этот вопрос прорабатывает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана, и уже в этом году планируется запустить продажу билетов в режиме онлайн.

Захватова заметила, что теплоходы технически готовы работать в навигацию, водный транспорт прошел все необходимые проверки.

«Ремонты судов проводим ежегодно. У нас идет освидетельствование судов Речным регистром, санитарной службой Роспотребнадзора. Мы прошли все проверки, документы получены, проведено страхование теплоходов, пассажиров и членов экипажа. Мы очень рады, что открыли эту навигацию. Было тяжело, пандемия прошлого года сыграла свою роль, но мы справились. Рады, что пассажиры нас не покинули и выбрали водный транспорт», – заявила она.

И. о. директора Казанского пассажирского речпорта сообщила, что в прошлую навигацию было перевезено около 300 тыс. пассажиров. В этом году пассажиропоток планируется увеличить.

«Думаю, что в этом году пассажиров будет больше. Очень много желающих воспользоваться водным транспортом, нам звонят, пишут на электронную почту», – заключила она.

Из Набережных Челнов сегодня в первый рейс до Соколок отправился теплоход «М-8». Он будет останавливаться на таких пристанях, как Вишневка, Елабуга, Нижнекамск, Сентяк, Котловка, Свиногорье и Грахань.