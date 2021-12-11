Первый случай омикрон-штамма выявлен в Бахрейне

В Бахрейне выявлен первый случай заражения новым омикрон-штаммом коронавируса. Об этом, ссылаясь на Минздрав королевства, сообщает ТАСС.

Как сообщили в ведомстве, инфицированным оказался человек, вернувшийся в страну из-за рубежа.

«Он сразу же был отправлен на изоляцию, а в отношении него приняты соответствующие меры по охране здоровья», — говорится в сообщении.

По последним данным, за время пандемии от вируса умерли 1394 жителя королевства. Пр населении в 1,7 млн человек здесь отмечаются самые высокие темпы вакцинации в мире: 1 192 110 жителей привились первым компонентом прививки, из них полный курс прошли 1 164 880.

Случаи заражения штаммом «омикрон» подтвердились в более чем 50 странах мира, в том числе и в России.