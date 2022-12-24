«Первый шаг к Homo Super - нейрочип, который будет внедрен в мозг для связи с интернетом»

Фурор на заседании Клуба инвесторов Татарстана на этой неделе произвел президент Центра промышленного дизайна «Астра Росса» Владимир Пирожков. Его выступление стало самым ярким – о том, что ждет человечество в будущем. Как людям не превратиться в биороботов он рассказал в интервью «Татар-информу».

Президент Центра промышленного дизайна «Астра Росса» Владимир Пирожков произвел фурор на заседании Клуба инвесторов РТ

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Татарстан умеет совмещать и взаимообогащать культуры»

— Выступая экспертом на итоговой встрече клуба инвесторов, вы говорили, что в Татарстан приезжают, чтобы перенимать опыт, это так?

— Я сейчас расскажу один кейс: мне сегодня рассказали, как в 2009 году сюда приезжала [американский политик] Хиллари Клинтон. Она зачем приезжала?

– Большая часть программы была посвящена изучению того, как в Татарстане уживаются люди разных конфессий.

– Вот именно. Это как раз то, о чем я и говорю. Может вы подумали, что она хочет написать добрую книгу про ваш опыт. У вас действительно очень серьезный опыт. Но главная ахиллесова пята любой цивилизации – это старый принцип «разделяй и властвуй». К примеру, нас сейчас поссорили с Украиной. Я считаю, нас поссорили. Когда начинаются истории про то, что ты не той религии или вероисповедания, то начинается конфликт. Нигде в мире не получается сдержать эту историю, кроме как у вас.

В 2009 году в Казань приезжала Хиллари Клинтон Фото: © Михаил Козловский / tatarstan.ru

И это очень круто, что Татарстан умеет совмещать и взаимообогащать культуры. Разные религии несут разную культуру. Взаимообогащение культур – это ваша экспертиза. Чтобы эту экспертизу нарушить, нужно изучить «врага». К примеру, вот приезжает сюда высокопоставленный человек и говорит: «Какие вы прекрасные». Вы ведетесь на это дело и начнете рассказывать, какие вы прекрасные, а это все записываться, а потом изучаются места, куда можно гриб бросить, а он вырастет через какое-то время в большую поганку.

Чтобы этого не произошло, во-первых, нужно не впускать. Во-вторых, я думаю, что руководство активно работает над тем, чтобы люди друг друга любили и жили вместе. Важно это не потерять. Это уникальный опыт, как страна мы держимся на многообразии разных культур. Исламский мир будет продолжать расти, и к 2050 году будет поровну христиан и мусульман. Нужно, чтобы они жили в мире. Чтобы это сделать, нужны кейсы. Татарстан и есть кейс.

«Если мы могли бы построить так, как у вас, во всей России – это было бы мечтой» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Если бы Россия была как Татарстан, мы были бы одной из лучших стран в мире»

— Давайте поговорим про Татарстан и будущее. Как вы думаете, насколько Татарстан продвинутый?

— Татарстан – очень интересное место. Оно очень диверсифицированное. Здесь очень разная индустрия и отрасли. Мне кажется, что здесь есть очень хорошая база и фундамент, чтобы двигаться инновационно. Но флаг [лидерства] нужно брать деликатно, потому что как только вы возьмете ярко и непринужденно, к вам возникнут вопросы - почему это не Москва. Мне кажется, что есть полтора места, которые могли бы такой флаг подхватить и Татарстан одно из них.

— Какие предпосылки есть для этого?

— Татарстан имеет очень хорошие горизонтальные связи. Директора разговаривают с директорами. Это очень важно. Вы решаете внутри республики многие вопросы, которые обычно решают на федеральном уровне.

Что я увидел пока ехал из аэропорта до центра? Вдоль дороги стоят очень качественные дома. Я понимаю, что это фронт-лайн, фасады. Но дальше надо смотреть на 2-3 дома вглубь и тогда ты поймешь, что на самом деле происходит. Так вот - 2-3 дома вглубь у вас точно такие же аккуратные. Я не хочу обидеть другие регионы, но это очень редко, когда на три-четыре эшелона вглубь все построено, отремонтировано и чисто. По мне, в Татарстане среднестатистический человек живет сильно лучше, чем в России. Если мы могли бы построить так, как у вас во всей России – это было бы мечтой.

Например, когда мы едем по США или Франции, не везде прекрасно. Я бы сказал так: если бы Россия была как Татарстан, мы были бы одной из лучших стран в мире. Этому надо учиться. Я понимаю, конечно, откуда ноги растут. От Шаймиева [Минтимер Шаймиев – первый Президент Татарстана]. Хорошо, что тренд был поддержан и знамя было передано в правильные руки. Регионов-доноров в нашей стране не так много и Татарстан - один из них.

Мне кажется, у Татарстана хорошая база, фундамент - когда вы сами по себе хороши и крепко стоите на ногах. Очень важно, что руководство республики поддерживает развитие экономики: создает промышленные площадки, специальные зоны, технополисы, супер It-парки, Иннополис.

— Какие, на ваш взгляд, отрасли в плане инноваций могли быть прорывными в республике?

— У вас уже есть такая отрасль – авиастроение. Нефтянка, наверное, меньше, потому что будущее не за ними. Они будут хороши еще в течение 30 лет. Поскольку основная электроэнергия производится из углеводорода. И все эти истории про ветрогенераторы - это пена на воде.

Авиастроение, по мнению эксперта, – та отрасль, которая может стать прорывной в плане инноваций в Татарстане Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Авиапром очень хорош, фармацевтика, сельское хозяйство, животноводство. У вас работают заводы, они. постоянно обновляются, есть рабочие места. Люди достаточно хорошо зарабатывают. Если кто-то жалуется в Татарстане, что он немного получает денег... Денег всегда не хватает, где бы ты ни жил. Но относительно другой России вы очень даже неплохо себя чувствуете.

Еще Татарстан может гордиться гостеприимством. Я сам из Тольятти, когда мы с женой и дочкой из Москвы едем на машине, по дороге нам встречаются разные автозаправочные станции. У нас с дочкой есть игра: какая будет следующая заправка – красная, желтая, зеленая или синяя. Мы всегда ждем зеленую (фирменный цвет «Татнефти» - прим. Т-и). Не из-за бензина, я могу это сделать и на других заправках. А на «Татнефти» я бы заправился, потому что там очень вкусные пирожки. Я не покупаю там бензин, я покупаю остановку.

«Заправка «Татнефти» – это кусочек Татарстана. А Казань – это одно из редких мест, куда хочется вернуться» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Мне нужно остановиться три раза за поездку. Я могу остановиться на любой из заправок и оставить деньги. Но я остановлюсь на «Татнефти». Там всегда чисто, очень аккуратно, вкусная еда, что редко бывает. И еще у меня дочка коллекционирует детские шапки. На других заправках могут продаваться дворники для машины или канистры, а там веселые шапки. А она всегда говорит: давай остановимся на зеленой, потому что там есть шапка, которой у меня еще нет. Другие люди так же. Очень важно, что это культура гостеприимства, улыбки и чистоты: вот мы так хорошо живем, посмотрите и поживите вместе с нами эту культурную жизнь. Это очень здорово и сильно подкупает. И заправка «Татнефти» – это кусочек Татарстана. А Казань – это одно из редких мест, куда хочется вернуться.

Можно было бы подумать, как популяризировать ваши достижения. Если популяризировать достижения и успехи на федеральном и мировом уровне, тогда будет огонь.

«Можно будет за деньги, например, вставлять гены и чинить их еще на этапе деторождения»

— Вы затронули в выступлении тему цифрового аутизма. У нас следующее поколение будет таким? Сильно меняется ментальность, причем у людей разных национальностей. Какие вызовы есть, связанные с развитием новых технологи именно в части потребления цифрового контента? Что самое опасное?

— То, что мы сейчас видим вообще болезнь, это постоянное листание информации. Когда мы начинаем листать, мы становимся зависимы от информации, это как наркотик. А аналоговое общение очень важно.

«Когда мы начинаем листать, мы становимся зависимы от информации, это как наркотик» Фото: © Рамиль Гильванов / «Татар-информ»

— Вы говорили, что возможно возникновение нового биологического вида Homo Super, который не будет себя ассоциировать с Homo sapiens. Как скоро эти изменения могут произойти или это сгущение красок?

— Это не сгущение, это предупреждение. Это может произойти как скоро, так и не очень скоро. Десять лет назад думали, что будет где-то к 2030-2040 годам. Оказалось, что только Илон Маск движет эту историю и толкает ее и сейчас держит этот флаг. Первый шаг – нейрочип, который будет внедрен в мозг для связи с интернетом. Например, я буду смотреть на вас, а у меня вся Википедия будет слева и справа от вашей головы. Я буду знать про вас все: чем вы занимаетесь. То есть, я такой суперчеловек.

Плюс будет генная инженерия. И можно будет за деньги, например, вставлять гены и чинить их еще на этапе деторождения.

Те, кто смогут себе это позволить и кто будет иметь доступ к технологиям, смогут перейти в другую касту. Эти люди будут элитой или суперсолдатами. Они смогут себе позволить запустить вирус, чтобы почистить территорию "на районе". Далее они будут наблюдать, как остальные будут корчиться.

— Мы в каком-то смысле это уже видели, но не уверены, что вирус был запущен целенаправленно.

— В каком-то смысле да. Но это был «детский», а вот когда придет «взрослый», это будет сложнее.

Почему американцы утыкали все биолабораториями вокруг нашей страны? Почему они, например, собирают генофонд славянина? Потому что им надо 100% наших ресурсов. Ситуация такая: мы или ищем противоядие, как это было с ковидом или запускаем эти вещи. Можно запустить достаточно сложные вещи. Я не пугаю, говорю о том, что это абсолютно возможная история. Это некий инструмент управления. Но те люди, которые будут генно-модифицированы, смогут этого избежать и быть уверены, что у них все будет хорошо.

«Если есть шанс пойти на аналоговый праздник семье, пойти на набережную... – пользуйтесь, потому что скоро этого шанса может не быть» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Есть пожиратели интернета и люди, которые могут себе позволить интеллектуально кайфануть»

— В целом, если говорить про развитие технологий, каких-то 20 лет назад мобильный телефон был роскошью. Как сочетать технологии, от которых отказываться бессмысленно и не стать биороботами?

— Ощущение такое, что богатые смогут остаться человечными, а бедные, скорее всего, превратятся в зомби-ящик. Будет значимым то, насколько у вас есть доступ к культуре: к театрам, живым концертам или лекциям для повышения профессиональной деятельности. Если вы можете позволить себе аналоговый университет с аналоговыми преподавателями - то это несопоставимо дороже по сравнению с онлайн-обучением.

Получается, есть пожиратели интернета и люди, которые могут себе позволить интеллектуально кайфануть. Если есть шанс пойти на аналоговый праздник семье, пойти на набережную и покататься на роликах или скейтборде, если есть шанс съездить на речку и в песочке поваляться – пользуйтесь, потому что скоро этого шанса может не быть.

— У вас была очень интересная часть про мобильность людей. Как будет это развиваться?

— В любом случае, это будет электротяга. Скорее всего, популярными будут электровелосипеды. А зимой будут электроавтомобили, парковка будет платная.

Второе – скоро нужно будет строить маленькие аэропорты для персонального вертикального взлета.

— Это какая перспектива?

— Это в районе 5-10 лет. Западный мир уже переходит на эти истории. Дубай уже летает, Китай будет активно этим заниматься. Краткодистанционные электрические машины и дальнедистанционные, все-таки пока на углеводородах. Это в районе 5-10 лет.

«Тренд будет меняться в сторону комфорта на удаленном месте. Например, на базе у озера или эко-отель для хипстеров» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

— Как будет меняться тренд на удаленную работу?

— Тренд будет меняться в сторону комфорта на удаленном месте. [Работать] где-то на юге или комфортных местах по области. Например, на базе у озера или эко-отель для хипстеров – коворкинг с проживанием прямо в лесу, где дети будут возиться с муравьями, а папа с мамой могут спокойно работать, если это огороженная территория. Это, по сути, культурная туристическая база.

Владимир Пирожков – промышленный дизайнер, футуролог; работает в области космической промышленности, авиастроения, автомобилестроения, кораблестроения и многих других. Работал в компании Citroën (являлся разработчиком интерьеров моделей Xantia X2, C5, концепт-кара C3 Lumiere, C3 Air, C6 Lignage, C4 Volcane, автором рестайлинга модели Xsara). С 2000 года — старший дизайнер в европейском дизайн-центре Toyota в Ницце, участвовал в создании моделей Yaris, Auris, Corolla, Avensis и концепт-каров MTRC и UUV. Участвовал в разработке фирменного стиля российского самолета Sukhoi Superjet 100.



Создатель и директор Центра прототипирования высокой сложности «Кинетика» НИТУ «МИСиС». Преподаватель ведущих технологических и художественных вузов России, Китая, США.

Редакция «Татар-информа» благодарит руководителя Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талию Минуллину за содействие в организации интервью.