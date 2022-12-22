Минниханов – инвесторам: «Власть должна создавать условия, раздавать деньги – ошибочно»

Несмотря на сложную экономическую обстановку, Татарстан нарастил объем вложений в основной капитал. Компании расширяли производства, создавали в республике новые проекты. Кто стал главным инвестором в уходящем году, определили на клубном мероприятии Агентства инвестиционного развития РТ. Подробности – в репортаже «Татар-информа».

На итоговое заседание Клуба инвесторов Татарстана пригласили глав районов, руководителей министерств и ведомств

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Инвесторы облачились в черное

Заседание Клуба инвесторов Татарстана прошло накануне вечером в казанском отеле Kazan Palace by Tasigo. На встречу кроме инвесторов пригласили руководителей крупных предприятий Татарстана, министерств и ведомств, а также глав районов. Почетным гостем мероприятия стал Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Участников собрания попросили одеться в черную торжественную одежду. Соблюли рекомендацию подавляющее большинство гостей. Даже руководитель республики пришел в традиционном татарском френче черного цвета.

На входе участников ждала фотозона: на ярко-красных кубах грудой лежали копии недружественного евро и пачки с отечественными 5-тысячными купюрами. Участникам прикалывали броши в виде новогодней композиции, состоящей из еловых веток и красных ягодок, – такие же раздавали и в прошлом году.

Символом мероприятия стал Кролик – персонаж из книги Льюиса Кэррола «Приключения Алисы в Стране чудес». Цитаты из книги красной нитью связывали речи, проносившиеся со сцены. «Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!» – напоминали инвесторам. Кролик был вполне уместен и как символ наступающего года по восточному календарю.

«По основным макроэкономическим показателям республика демонстрирует стабильный рост»

«В текущей экономической ситуации падение экономики выглядело бы оправданно», – пугающе начала вечер хозяйка торжества, глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

Талия Минуллина: «Частные инвестиции из других субъектов России возросли в три раза» Фото: president.tatarstan.ru

Однако этого в Татарстане не произошло. «По основным макроэкономическим показателям республика демонстрирует стабильный рост и в 2022 году. Это стало возможным благодаря частным инвесторам. Крайне непростой год, в первую очередь [из-за] мобилизации. Но наши инвесторы сумели обеспечить бесперебойную работу предприятий и оказали помощь мобилизованным сотрудникам», – сказала она.

Минуллина уточнила, что даже в тяжелой экономической обстановке некоторые компании расширяли производства и реализовывали новые проекты. «Общим итогом мы видим рост инвестиций в основной капитал. Особенно ценно сохранение показателей инвестиций в основной капитал из внебюджетных источников. Частные инвестиции из других субъектов России возросли в три раза», – подчеркнула глава АИР РТ.

По данным пресс-службы агентства, республика находится в тройке лидеров по состоянию инвестиционного климата среди всех субъектов России последние девять лет. Также занимает первую позицию в Приволжском федеральном округе и шестое место по объему инвестиций в основной капитал.

Пока АИР оперирует официальными данными: инвестиции в основной капитал за 9 месяцев 2022 года составили 538,5 млрд рублей – на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако Президент Татарстана на днях озвучил ожидаемую сумму по итогам года – 760 млрд рублей (в 2021 году было 683 млрд рублей)

В Татарстане предложили составить информационную базу для вузов и предприятий

Затем началась экспертная дискуссия. Одним из спикеров стал генеральный директор «Натуральное здоровье» и промышленный дизайнер Сергей Патраков.

Сергей Патраков: «Докторские и кандидатские работы уходят в архив университета и не реализуются как коммерческие. Мы готовы покупать изобретения» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он выступил с двумя предложениями, которые должны решить проблемы новых инвесторов. В первую очередь он предложил связать компании и студентов – будущих специалистов. «Я подумал, было бы прекрасно, если бы у нас появился информационный сервис, где были зарегистрированы компании и студенты с самого момента поступления. Таким образом, и мы, и вузы увидят реальную картину спроса на профессию и открытую базу молодых специалистов», – сказал он.

Также Патраков предложил покупать у вузов архивы изобретений. «Докторские и кандидатские работы уходят в архив университета и не реализуются как коммерческие. Но это можно сделать. Это позволит напрямую работать с вузами. Мы готовы покупать изобретения», – заметил он.

«В инновации вкладывают предприятия, потому что они понимают, что нужно развиваться»

О влиянии технологий на конкурентоспособность Татарстана рассказал президент Центра промышленного дизайна «Астра Росса» Владимир Пирожков.

Владимир Пирожков: «К вам уже начинают приезжать враги, чтобы насолить и подсыпать яда... Берегите, пожалуйста, вашу мультикультурную дружбу» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Тот, у кого новое, тот и красавчик. В инновации вкладывают предприятия, потому что они понимают, что нужно развиваться. Разница между инновацией и модернизацией очень важна», – отметил он.

По его словам, Татарстан отличает развитое сельское хозяйство. «То, что Татарстан делает с сельским хозяйством, – просто прелесть. Мне показали презентацию по инвестициям. Например, меня поразило количество собранного зерна – вдвое больше, чем в прошлом году. Огонь вообще, молодцы такие, что просто супер. Есть на что ориентироваться», – сказал он.

Также республика, как отметил Пирожков, велика тем, что здесь сочетаются разные культуры. «Это редко кому дается. Это настолько круто, что к вам уже начинают приезжать враги, чтобы насолить и подсыпать яда. Ребят, будьте осторожны с этим делом, берегите, пожалуйста, вашу мультикультурную дружбу. Ни у кого это в мире не получается, – сказал он и добавил: – К вам нужно ездить за деньги и учиться, как это делать. Можно развивать религиозный туризм».

Основной темой доклада эксперта стало импортоопережение. По его прогнозам, в будущем любой транспорт можно будет напечатать на 3D-принтере. «Уже существует мотоцикл, который создан из двух деталей – мотоцикл и батарейка. Там нет понятия “колесо” или “подшипник”. Это единая деталь», – сказал он.

«Зато Коробченко в других вопросах непревзойденный мастер» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Однако у технологического развития есть обратные стороны, одной из которых может стать цифровой аутизм. «Технологии развиваются настолько стремительно, что человек чувствует себя неуверенно, не успевая адаптироваться к изменениям. Они ведут к трем негативным последствиям для человека: перегруженность информацией, растущий выбор, неопределенность и потеря частной жизни. Иными словами, происходит эскалация примитивного контента. Это ведет к цифровому аутизму – перестает работать видение будущего, теряется способность анализировать. Люди становятся нетерпимы к своим неудачам. Это проблема в основном из-за гаджетов», – сообщил Пирожков.

Также в будущем могут развивать так называемые метавселенные. «Новые формы обучения работы – дистанционные. То, что у вас попытались сделать в Иннополисе, – новая и важная штука. Это очень удивительные тренды и тенденции. Основная гипотеза будущего – человечество создаст новых живых существ второго уровня Homo Super, которые заменят человека на вершине пищевой цепочки. Это будут не люди, а что-то другое. Изначально полагалось, что это произойдет в начале 2050 года. Сейчас дата неизвестна», – поделился он.

«Главная задача властей – улучшение качества жизни населения»

«Все выступления были содержательные и интересные, но последнее – особенное. Я думаю, сейчас мы подошли к тому, что инновации и новые технологии позволяют нам быть конкурентными. Главная задача властей – улучшение качества жизни населения. Все, что есть на земном шаре, на 30% [российское] наше. Почему нас недолюбливают? Не хочу говорить “не любят”. Потому что у нас много того, чего нет ни у кого», – заметил Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов: «Да, мы ищем технологии. Может, нам иногда надо сесть и придумать самим? Ведь наши предки придумали атомную бомбу, ракеты и создавали самолеты» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По его словам, в республике создана развитая деловая инфраструктура. Территории опережающего социально-экономического развития, особые экономические зоны и промышленные площадки республики дают доходы, сопоставимые с объемом промпроизводства некоторых регионов.

«Конечно же, мы создали инфраструктуру и систему. Она работает. Это не государство сделало [реализовало инвестпроекты], а инвесторы за счет своих и заемных средств. Я считаю, что власть должна создавать условия, а раздавать деньги – ошибочно. Мы должны раздавать только тем, кто нуждается», – сказал он.

Затем Президент Татарстана обратился к главе АИР: «Талия, клуб инвесторов ты придумала, когда пришла?»

«Вообще Агентство инвестиционного развития — это то, что мы нашли. Но мы ее [Талию Минуллину] не нашли, а воспитали. Я ощущаю это. Мы даже когда делали презентацию, я говорю: Олег [Олег Коробченко – глава Минпромторга РТ], нам до Талии с тобой далековато, – пошутил Минниханов. – Зато Коробченко в других вопросах непревзойденный мастер».

Президент Татарстана подчеркнул, что республика – крупный налогоплательщик. По итогам этого года на территории планируется собрать 1,4 трлн рублей налогов. «Наша часть – 400 с чем-то [миллиардов рублей], триллион –федеральные. Но для этого нужны производства, развитая экономика и рабочие места. Конкурентные продукты и новые рынки. Все что случилось, требует от нас других логистических схем, решений и доступа к технологиям. Да, мы ищем технологии. Может, нам иногда надо сесть и придумать самим? – задался вопросом Минниханов. – Ведь наши предки придумали атомную бомбу, ракеты и создавали самолеты. Я думаю, что интеллектуальный уровень и возможности нашего российского государства достаточны. Понятно, что какой-то период мы будем ощущать дискомфорт с рынками, но мы должны смотреть туда, где нас ждут». В заключение он подчеркнул, что республика будет продолжать поддерживать всех инвесторов.

Талия Минуллина вручила главную награду вечера – «Инвестор года» – компании «Драйлок Текнолоджиз» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В конце мероприятия Талия Минуллина вручила главную награду вечера – «Инвестор года» – компании «Драйлок Текнолоджиз», резиденту особой экономической зоны «Алабуга». А информационное агентство «Татар-информ» было признано лучшим региональным СМИ в освещении инвестиционной деятельности.