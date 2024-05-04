Первый прямой авиарейс из Казани прибыл в Улан-Удэ

Пассажирами первого прямого авиарейса из Казани в Улан-Удэ стали порядка 160 человек. Примерно столько же отправится в столицу Татарстана, рассказал министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что прямые рейсы свяжут столицы регионов с 3 мая.

«Первый рейс Казань — Улан-Удэ — Казань компании Nordwind airlines прибыл сегодня к нам. Загрузка хорошая, порядка 90%. Около 160 пассажиров прилетели в Улан-Удэ, обратно полетят примерно столько же», — приводит слова Доржиева ТАСС.

Самолеты будут отправляться дважды в неделю: по понедельникам и пятницам. Время в пути составит около 5 часов.

Министр отметил, что новый рейс упростит путешествия между Татарстаном и Бурятией. Так, жители РТ смогут познакомиться с культурой народов Бурятии, посетить озеро Байкал.