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Прямые регулярные рейсы из Казани в Улан-Удэ откроются 3 мая
Прямые регулярные перелеты по маршруту Казань – Улан-Удэ откроются с 3 мая. Полеты будут выполняться два раза в неделю, сообщает пресс-служба авиакомпании Nordwind Airlines.
Из Казани самолеты будут отправляться по понедельникам и пятницам в 23.45 с прибытием в Улан-Удэ в 9.40. Длительность перелета составит 4 часа 55 минут.
В обратном направлении из Бурятии можно будет вылететь по вторникам и субботам в 10.50 с прибытием в 11.15. Время в пути составит 5 часов 25 минут.
«Для каждого аэропорта указано местное время. Полеты запланированы на комфортабельных воздушных судах “Боинг 737-800” с компоновкой 189 пассажирских мест», – отметили в пресс-службе.
Кроме того, с 28 апреля татарстанцы смогут летать из Казани в Якутск.
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