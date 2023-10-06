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Первый пробный рейс на «Метеоре» отправится из РТ в Чебоксары 8 октября
8 октября из Татарстана в Чувашию отправится первый пробный «Метеор-2020». Межрегиональный рейс, в отличие от сентябрьского, завершится в Чебоксарах, рассказал ТАСС глава Миндортранса РТ Фарит Ханифов.
Он напомнил, что в предыдущие месяцы скоростные пассажирские суда опробовали на маршрутах из Казани до Ульяновска (в августе) и из Елабуги до чувашского Сарапула (в сентябре). Теперь пробный речной рейс направится в столицу региона.
«В этом году мы сходим пробным рейсом в Чебоксары 8 октября. <...> В Чебоксары ходят только „Валдаи“, вот мы хотели бы туда попробовать запустить „Метеор“. Эта инициатива была не только наша, но и со стороны Чувашской Республики», — объяснил татарстанский министр.
По его словам, в планах есть и другие направления — в Самару, Пермь и Башкирию. Основная задача — восстановить перевозки по реке.
В этом году в Татарстане были спущены на воду два новых скоростных пассажирских судна на подводных крыльях «Метеор-2020» под названиями «Михаил Девятаев» и «Муса Джалиль». Они отвечают самым современным требованиям как по техническим характеристикам, так и по уровню комфорта для экипажа и пассажиров.
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