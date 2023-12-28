Самолет Ту-214, произведенный в Казани, пополнил парк одной авиакомпании

Самолет Ту-214 прошел процедуру восстановления летной годности и пополнил парк авиакомпании Red Wings. Акт приемки самолета подписали в казанском аэропорту, пишет ТАСС.

Как рассказал гендиректор «Ильюшин финанс Ко» Михаил Подхватилин, компания продолжает возвращать в эксплуатацию российскую авиатехнику. Ранее «в строй» вернули грузовой Ил-96-400Т. При этом спикер заверил, что в 2024 году соответствующая работа продолжится.

Отметим, что самолет Ту-214 сделали в 2009-м на Казанском авиационном заводе. Он использовался авиакомпаниями «Трансаэро» и Red Wings до 2017-го. В 2022-м фирма «Ильюшин Финанс Ко» забрала аппарат, чтобы восстановить летную годность самолета. В декабре «воздушное судно» получило новый сертификат.

Как подчеркнул гендиректор Red Wings Евгений Солодилин, санкции Запада только простимулировали ускоренное восстановление отечественного гражданского авиапрома. Он отметил, что авиакомпания имеет достаточный опыт работы с самолетами Ту-204 и Ту-214, а также выразил уверенность в том, что обновленный аппарат будет комфортным для пассажиров.