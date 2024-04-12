Первый номер газеты «Вамыш» на удмуртском вышел тиражом в 400 экземпляров

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Тираж первого номера газеты «Вамыш» на удмуртском языке составил 400 экзмепляров. Руководитель национально-культурной автономии удмуртов Кукморского района Виталий Семенов рассказал об идее создания печатного издания, а также о его содержании.

Еженедельник содержит восемь полос и по содержанию во многом дублирует «материнское» издание «Трудовая слава». Идея завести «периодику» на удмуртском появилась еще в 2014 году – с тех пор на страницах кукморской «Трудовой славы» раз в месяц можно было видеть одну полосу новостей, рассказывающих о жизни местных удмуртов. Запрос на свою печатную продукцию возник благодаря примеру балтасинского удмуртоязычного издания «Азьлане».

«Районной газеты сразу быть не могло – хотя бы какую-то страничку иметь», – отметил председатель удмуртской национально-культурной автономии.

Издание освещает культурную и духовную стороны жизни местных удмуртов. Оригинальный материал собирается школьными директорами, учителями, учениками и библиотекарями с шести удмуртских поселений Кукморского района, редактурой занимаются два журналиста. Помимо бумажной существует и электронный вариант газеты.