Общество 22 декабря 2025 11:57

Первый космический турист из Татарстана ожидает своего вылета в космос в конце 2026 года

О новых сроках своего вылета в космос и нише, которую может занять Татарстан в космической отрасли, рассказал почетный строитель России, заслуженный работник культуры Республики Татарстан, руководитель Казанского отделения регионального общественного движения «Татарстан – Новый век» Ферид Аюпов в разговоре с «Татар-информом».

Контракт на полет в космос Ферид Аюпов заключил 15 лет назад с компанией Virgin Galactic. Компания занимается организацией туристических суборбитальных космических полетов. Долгое время полет откладывался, и теперь Аюпов называет следующий срок – четвертый квартал 2026 года.

«Полеты осуществляются, а сейчас делают модификационную модель нашего космолета, и, соответственно, [полеты] будут возобновлены в четвертом квартале следующего года», – рассказал Аюпов.

Он добавил, что запуск космолета произойдет в США.

«Вы знаете, космос, наверное, одна из немногих отраслей, где мы очень плотно сотрудничаем с американцами. У нас на МКС даже, вы знаете, перекрестные полеты есть с американцами, очень плотные совместные программы подготовки», – рассказал спикер.

В свое время в Казани работали Сергей Королев и другие известные конструкторы, и до сих пор Татарстан остается одним из центров авиапромышленности. Но, что касается космоса, Татарстану необходимо развивать частную космонавтику, считает Аюпов.

«Я вижу здесь перспективу, свободную нишу. На сегодняшний день Илон Маск осуществляет практически 90% всех полетов, а это же частная космонавтика. Поэтому, я думаю, в будущем такая перспектива есть», – предположил он.

Нурминский, Шарапжан и Салават: как «Татар җыры» вступил в новую эпоху татарской эстрады
Нурминский, Шарапжан и Салават: как «Татар җыры» вступил в новую эпоху татарской эстрады
