Нурминский, Шарапжан и Салават: как «Татар җыры» вступил в новую эпоху татарской эстрады

Фестиваль татарской эстрады «Татар җыры» завершился гала-концертом в МВЦ «Казань Экспо» в минувшую субботу. На сцене концертного зала Ильгама Шакирова выступили почти 40 артистов-лауреатов фестиваля. Как «Татар җыры» перешагнул порог своей четвертьвековой истории и получилось ли у него вступить в новую эпоху - в репортаже «Татар-информа».





«Нейросети не заменят душевность подобных фестивалей»

Первые гости начали собираться еще за час до концерта. В холле перед входом в зал Ильгама Шакирова расположились фотозоны партнерских организаций, где любой желающий мог «зачекиниться», а журналисты с телекамерами уже собирали комментарии первых звездных зрителей.

«Песня года «Татар җыры» – это итог, и хочется посмотреть и на наших известных певцов, и на молодых, ну и, соответственно, пообщаться с ними», – рассказал корреспонденту «Татар-информа» руководитель Казанского отделения регионального общественного движения «Татарстан – Новый век» и президент Ротари-клуба «Казань» Ферид Аюпов.

Слово «итог» прозвучало не просто так. Фестиваль проводится в декабре и собирает на одной площадке главные имена татарской эстрады. По тому, какие артисты выступят на гала-концерте, можно судить в целом о текущем состоянии татарской сцены. Но, говоря о личных впечатлениях от татарской культуры в уходящем году, Аюпов дал неожиданный ответ.

«Я вообще переживаю, как бы со временем искусственный интеллект не попытался, так сказать, заменить сцену. Это вполне возможно – сейчас все возможно. [Нейросети] уже и стихи пишут», – сказал он.

Но душевность, которую можно ощутить на подобных фестивалях, нейросеть не заменит, тут же успокоил Аюпов. В недавнем материале мы тоже потестировали возможности разных нейросетей в переводе татарской поэзии (спойлер – переводят не очень хорошо, но стараются).

«Алтын барс» – гордость любого артиста

В это время за пресс-воллом шли последние приготовления к торжественному вручению первых фестивальных премий – «Золотых барсов». К слову, вручил их народный артист Башкортостана и Татарстана Айдар Галимов.

«Если фестиваль имеет такую историю, уже 26-летнюю, – это уже что-то значит. Вложен колоссальный труд, это целая история, уже эпоха», – считает Галимов.

«Золотых барсов» он вручил заслуженному артисту РТ Ильнату Фархуллину, рэперу Нурминскому (он же Альберт Шарафутдинов) и Шарапжану (Рамиль Шарапов), которого, по замечанию ведущего, одинаково любят и бабушки, и дети. Кроме них заветные статуэтки получили все, кто выступил на гала-концерте, в холле прошла лишь официальная церемония.

«Думаю, о том, что он – обладатель премии «Алтын барс», любой творческий человек, артист, скажет с гордостью», – сказал «Татар-информу» Галимов.

В этот вечер он приготовил для зрителей сюрприз – выступил вместе со своей дочерью Айгизой Галимовой. Вместе они исполнили песню «Әти кызы» («Папина дочка»).

Вся татарская эстрада на одной сцене

Цена на билеты варьировалась от 5 до 15 тысяч рублей, но гала-концерт, несомненно ждал очередного аншлага. Когда объявили о начале, в зал устремились плотные потоки зрителей. Здесь можно было увидеть представителей генерального консульства Турции в Казани во главе с генконсулом Угуром Йылмазом, делегацию генконсульства Узбекистана с генконсулом Нодиржоном Касимовым, министра образования и науки РТ Ильсура Хадиуллина, помощника Раиса РТ, экс-министра по делам ГО и ЧС Татарстана Рафиса Хабибуллина, ректора КазГИК Розу Ахмадиеву, руководителя исполкома Всемирного конгресса татар, депутата Госсовета РТ Даниса Шакирова, а в последние минуты в зал зашла и министр культуры Татарстана Ирада Аюпова. В целом, до этого момента трудно было сказать определенно – это официальное мероприятие или праздничный концерт.

Но свет погас и зазвучало техно. Под бассбуст на основную сцену вышли на хоровод танцоры в национальных костюмах, на одной платформе покачивался диджей (тоже в национальном), на другой – кружились в сберегающем национальные традиции рейве танцовщицы.

Ведущими программы стали Гульназ Сафарова, Айрат Ильясов и Рамиль Шарафиев, и их колкости в адрес лауреатов фестиваля (впрочем, вполне дружелюбные) развлекали зрителей на протяжении всех пяти часов концерта. В том числе про «неслучившийся скандал» между Элвином Греем и «Барс Медиа» и звание заслуженного артиста Башкортостана для Егора Крида.

«Предновогодняя изюминка»

В этом году на сцене концертного зала Ильгама Шакирова выступили порядка 40 артистов, а сам концерт прошел в двух отделениях. Первая часть, по общему мнению, была разогревочной. Здесь председатель совета директоров ГК «Барс Медиа» Камиль Гараев вручил «Золотого барса» Идрису Газиеву, спела финалистка первого «Голоса» и народная артистка РТ Эльмира Калимуллина (это было одно из самых эффектных выступлений), удивил необычным сочетанием татарских частушек под баян и уличной моды Дамир Сабиров, а Рустем Асадуллин продемонстрировал необычную технику владения микрофоном – «не то сихр (с тат. в данном случае – заговор, шаманство, – прим. Т-и), не то рычание», прокомментировали ведущие.

В заключительной части первого отделения Эльмира Калимуллина, Алина Каримова, Алия Тухватуллина и Зульфира Мирзаянова исполнили популярные песни Резеды Шарафиевой – так они почтили память певицы, уход которой в этом году стал большой утратой для татарской эстрады. А перед антрактом на сцену вышел самый известный холостяк татарской поп-музыки Марат Яруллин.

«Это не просто мероприятие, а событие – предновогодняя изюминка нашего города», – сказал в антракте «Татар-информу» предприниматель Радик Абдрахманов.

По его мнению, на гала-концерте «Татар җыры» звучат песни, которые будут популярны на протяжении всего следующего года, а попасть на него могут не все звезды. Он также отметил интересную публику, которая перед Новым годом отдыхает на празднике татарской песни, – здесь можно встретить и министров, которых в будние дни поймать невозможно.

«Красиво поют Алия Тухватуллина и Эльмира Калимулина – это уникальные голоса, лучшие на нашей эстраде. Конечно, мы все ждем Салавата абый. Мне кажется, самое интересное будет во второй части», – поделился с корреспондентом Абдрахманов.

Антрактный гул в фойе только начал стихать, а на сцену уже вышла Татьяна Ефремова. Она выступила с миксом из татарских народных песен под зажигательный инструментал, тем самым подтвердив ожидания Абдрахманова – началось самое интересное. В блестящей майке, желтом трико и панаме вышел Шарапжан – нечто похожее можно увидеть на концертах «СалаваTik» с менее брутальным вокалом. Следом за ним свободный дух хип-хопа укротил и приспособил под старые добрые песни о деревне, бане и чае с медом Нурминский. Ильнат Фархуллин исполнил свои хиты «Ландышлар» и «Кичер мине әнкәй, гафу ит», а Саида Мухаметзянова впечатлила зрителей мощным вокалом (и даже попала в объектив смартфона турецкого генконсула).

Шел четвертый час, и для подуставших зрителей ведущие провели караоке. Поделив зал на команды, они вместе с гостями спели строчки из известных песен «Әлдермешкә», «Туган як» и «Онытмаган» – последняя звучала тише остальных. В интермедиях ведущие даже загадывали друг другу загадки про звезд эстрады, а также решали задачки на логику. Несколько раз они разогревали публику, почти объявляя Элвина Грея, и наконец, тот вышел на сцену – все самое лучшее организаторы старательно берегли до последнего часа.

За день до гала-концерта СМИ публиковали сообщения о вводе дополнительных электричек в связи с проведением концерта в «Казань Экспо». Обратные маршруты были запланированы на 21:51, но в это время на сцену только вышел Салават. Должно быть, перед сложным выбором встали зрители, которые планировали вернуться домой на общественном транспорте.

К тому же, после главного хедлайнера фестиваля (и любого татарского фестиваля в целом) на сцену вышла заслуженная артистка РТ Дина Гарипова вместе с Татьяной Ефремовой, Филюсом Кагировым, Русланом Кираметдиновым и Гульназ Асаевой с песней «Җыр байрагы» («Знамя песни»). После такого добавленные электрички, должно быть, уезжали полупустыми – народ в зале и не думал расходиться.

«Татар җыры» – это бренд!»

Главный фестиваль татарской эстрадной музыки, который можно сравнить с «Золотым граммофоном», ставит перед собой глобальную задачу – переосмыслить татарскую музыку. «Татар җыры – это бренд! Нельзя менять концепцию фестиваля, но всегда есть место экспериментам», – отмечает Камиль Гараев в пресс-релизе гала-концерта.

Но, несмотря на эксперименты, «Татар җыры» по-прежнему остается верен традициям татарской эстрады и является неотъемлемой частью культурной жизни Татарстана, завоевав признание аудитории и профессионалов отрасли далеко за пределами региона.

В разные годы фестиваль проводился в театре им. Галиасгара Камала, был первым татарским концертом в «Пирамиде», а затем и в «Казань Экспо». Помимо Казани, он с аншлагами собирал «Уфа-арену» и даже Государственный Кремлевский дворец в Москве.

Фотографии предоставлены организаторами гала-концерта «Татар җыры»