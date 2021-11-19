Первый контракт на строительство обхода Нижнекамска и Челнов заключат до конца года

«Волго-Вятскуправтодор» до конца года планирует заключить первый контракт на строительство автотрассы в обход Нижнекамска и Набережных Челнов. В будущем этот участок станет частью скоростной трассы М12 от Казани до Екатеринбурга. Об этом сообщил глава ведомства Илдар Мингазов.

«По второму этапу обхода 30 сентября текущего года получено положительное заключение государственной экспертизы, в декабре запланировано заключение государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ общей стоимостью 19 миллиардов рублей», — сказал Мингазов на совещании в Доме Правительства РТ.

Он отметил, что по остальным участкам транспортного маршрута планируется направить проектную документацию в государственную экспертизу до конца текущего года.

Ранее Президент России Владимир Путин поручил продлить трассу М12 Москва — Казань до Екатеринбурга. Об этом он сообщил в Послании Федеральному собранию. Автомагистраль М12 должна быть продлена к 2024 году.