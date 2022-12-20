Первый канал встретит Новый год шоу-обзором хитов нулевых

В новогоднюю ночь зрители Первого канала увидят шоу с хитами 00-х. На сцене выступят такие звезды отечественной эстрады, как Григорий Лепс, Лолита, Леонид Агутин, Филипп Киркоров, Лариса Гузеева, Валдис Пельш, Максим Аверин, Вадим Галыгин и другие.

«Новогодняя ночь на Первом — „Двадцать лет спустя“ 31 декабря в 22:22 до и после боя курантов», — цитирует ТАСС пресс-службу канала.

Это шоу станет своеобразным обзором десятилетия. Как напомнили в пресс-службе, в прошлом году канал подводил итоги 90-х годов прошлого века.

Зрителям обещают отдельные номера для каждой из песен, постпродакшн с 3D-графикой. Так, они смогут увидеть группу «Блестящие», Глюкозу, Вячеслава Бутусова, МакSим, Елену Ваенгу, группы «Иванушки», «Руки вверх», «Дискотека Авария», Uma2rman и другие выступления.

Как сообщают организаторы, в настоящее время ведутся съемки шоу. Как ожидается, они продлятся до самого праздника.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что почетными гостями «Новогоднего огонька» в этом году станут участники военной спецоперации на Украине.