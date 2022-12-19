Почетными гостями «Новогоднего огонька» в этом году станут участники военной спецоперации

В этом году Герои России, прибывшие с передовой специальной военной операции, станут почетными гостями программы «Новогодний голубой огонек», который традиционно пройдет в ночь на 1 января на телеканале «Россия», передает ТАСС со ссылкой на ВГТРК.

Вести «Огонек», который начнется сразу после обращения Президента Владимира Путина, будут народные артисты России Николай Басков и Ангелина Вовк, заслуженная артистка РФ Татьяна Веденеева, а также телеведущие Андрей Малахов, Мария Ситтель, Дмитрий Губерниев.

В праздничной программе примут участие композитор Александра Пахмутова, Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета, артисты Лев Лещенко, Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Дима Билан, Олег Газманов, Николай Расторгуев, Лариса Долина, Глеб Матвейчук и многие другие.