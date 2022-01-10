Первый канал: Новогоднее обращение Путина стало самым рейтинговым событием 2021 года

Самым рейтинговым телевизионным событием ушедшего 2021 года Первый канал назвал новогоднее обращение Президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз канала и данные Mediascope.

В сообщении уточняется, что обращение главы государства к жителям страны на самом канале посмотрели «как минимум в два с лишним раза больше зрителей, чем то же эфирное событие на других каналах».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало об отношении Путина к Деду Морозу. Отвечая на шуточный вопрос одного из журналистов во время большой ежегодной пресс-конференции, Президент отметил, что благодарен новогоднему волшебнику и всем гражданам РФ за возможность занимать высший пост в стране и решать задачи, поставленные людьми.