Первый канал и «‎Россия-1» покажут турниры по фигурному катанию и хоккею на ОИ в Пекине

Соревнования Олимпийских игр в Пекине по фигурному катанию, матчи сборной России по хоккею, биатлону и лыжным гонкам в прямом эфире покажут по Первому каналу и «‎России-1». Об этом информирует телеграм-канал «Телеспортивные бредни».

«Матч - ТВ» сможет показать эти соревнования только в записи. Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее был назван состав сборной России по биатлону для участия в Олимпиаде в столице Китая.