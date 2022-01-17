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Спорт
17 января 2022  15:50
Артур Халилуллов

Первый канал и «‎Россия-1» покажут турниры по фигурному катанию и хоккею на ОИ в Пекине

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Соревнования Олимпийских игр в Пекине по фигурному катанию, матчи сборной России по хоккею, биатлону и лыжным гонкам в прямом эфире покажут по Первому каналу и «‎России-1». Об этом информирует телеграм-канал «Телеспортивные бредни».

«Матч - ТВ» сможет показать эти соревнования только в записи. Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее был назван состав сборной России по биатлону для участия в Олимпиаде в столице Китая.

#олимпиада в Пекине #первый канал #матч тв
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