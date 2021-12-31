Экипажи «КАМАЗ-мастера» получили допуск на ралли-рейд «Дакар-2022»

Экипажи «КАМАЗ-мастера» получили допуск на ралли «Дакар-2022». Перед проверками каждый прибывший прошел тестирование на коронавирус, об этом сообщает пресс-служба команды.

«Административные проверки для опытных участников настолько привычны, что проходят практически незаметно <...> Особый интерес у экспертов вызвало новое поколение спортивных машин — автомобили КАМАЗ-435091 семейства К5. Пока еще непривычный для многих дизайн грузовика привлекает внимание и вызывает любопытство у СМИ и болельщиков», — отмечается в сообщении пресс-службы.

В гонке участвуют четыре экипажа. 44-й «Дакар» начнется в Хаиле 2 января и завершится в Джидде 14-го числа. В первый день 2022-го состоится стартовый подиум и пролог гонки.