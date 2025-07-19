Первый этап Кубка Раиса РТ среди участников и ветеранов СВО прошел в Альметьевске

Фото предоставлено Еленой Бауэр

В Альметьевске состоялся первый этап Кубка Раиса Республики Татарстан – соревнования по плаванию среди участников и ветеранов специальной военной операции.

Состязания организованы Министерством спорта РТ и филиалом фонда «Защитники Отечества». Первый этап собрал около 40 участников.

Бойцы соревновались по пяти номинациям. Так, отдельные номинации были предусмотрены для участников с проблемами опорно-двигательного аппарата, участников с проблемами со слухом, участников с проблемами со зрением.

Отборочные этапы Кубка проходят в республике с июля по август, а финал должен состояться в Казани в конце августа – начале сентября.

Фото предоставлены Еленой Бауэр.