news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
СВО 19 июля 2025 14:49

Первый этап Кубка Раиса РТ среди участников и ветеранов СВО прошел в Альметьевске

Читайте нас в
Телеграм
Первый этап Кубка Раиса РТ среди участников и ветеранов СВО прошел в Альметьевске
Фото предоставлено Еленой Бауэр

В Альметьевске состоялся первый этап Кубка Раиса Республики Татарстан – соревнования по плаванию среди участников и ветеранов специальной военной операции.

Состязания организованы Министерством спорта РТ и филиалом фонда «Защитники Отечества». Первый этап собрал около 40 участников.

Бойцы соревновались по пяти номинациям. Так, отдельные номинации были предусмотрены для участников с проблемами опорно-двигательного аппарата, участников с проблемами со слухом, участников с проблемами со зрением.

Отборочные этапы Кубка проходят в республике с июля по август, а финал должен состояться в Казани в конце августа – начале сентября.

Фото предоставлены Еленой Бауэр.

читайте также
«Спорт помогает в адаптации»: участники и ветераны СВО поборются за Кубок Раиса РТ
«Спорт помогает в адаптации»: участники и ветераны СВО поборются за Кубок Раиса РТ
#спорт #спецоперация
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Особое место в сердце Патриарха»: зачем в Татарстан приедет глава РПЦ Кирилл

«Особое место в сердце Патриарха»: зачем в Татарстан приедет глава РПЦ Кирилл

18 июля 2025
«По зову сердца»: в Нижнекамске открылся новый гуманитарный пункт для помощи СВО

«По зову сердца»: в Нижнекамске открылся новый гуманитарный пункт для помощи СВО

18 июля 2025