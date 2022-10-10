Путин: «Киевский режим поставил себя на одну доску с террористическими формированиями»

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«Вы знаете, что вчера Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин доложил мне о первых результатах расследования диверсии, совершённой на Крымском мосту.

Данные криминалистической и других экспертиз, а также оперативная информация говорят о том, что взрыв, устроенный 8 октября, – это террористический акт, теракт, направленный на разрушение гражданской, критически важной инфраструктуры России.

Очевидно также, что заказчики, организаторы, исполнители теракта – это украинские спецслужбы. Киевский режим уже давно использует террористические методы. Это убийства общественных деятелей, журналистов, учёных, причём как на Украине, так и в России. Это террористические обстрелы городов Донбасса, которые длятся уже более восьми лет. Это и акты атомного терроризма, имею в виду ракетно-артиллерийские удары по Запорожской АЭС.

Но не только: спецслужбы Украины осуществили также уже три террористических акта в отношении Курской АЭС России, неоднократно подрывая линии высокого класса напряжения электростанции. В результате третьего такого теракта было повреждено сразу три таких линии. Принятыми мерами ущерб был в кратчайшие сроки ликвидирован, каких бы то ни было серьёзных последствий не допущено.

Но совершён и целый ряд других терактов и попыток подобных преступлений в отношении объектов электроэнергетики и газотранспортной инфраструктуры нашей страны, включая попытку подрыва на одном из участков газотранспортной системы «Турецкий поток».

Всё это доказано объективными данными, в том числе и показаниями самих задержанных исполнителей этих терактов.

Как известно, представителей России не допускают к расследованию причин взрывов и уничтожения международных газотранспортных систем, проходящих по дну Балтийского моря. Но всем нам хорошо известен конечный бенефициар этого преступления.

Таким образом, киевский режим своими действиями фактически поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями, с самыми одиозными группировками. Оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно.

Сегодня утром по предложению Министерства обороны и по плану Генерального штаба России нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.

В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жёсткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации. Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений», – сказал в своем выступлении Президент России.