Первый аналог Zara Home и H&M появится в России осенью

Первый магазин российского аналога Zara Home и H&M Home начнет работу в Москве осенью под брендом Redecoro. Всего в ближайшую пару лет планируется открытие 50 магазинов по России и в странах СНГ. в Москве осенью 2023 года. Об этом сообщает газета «Ъ».

«До конца 2023 года мы откроем в Москве два офлайн- и один онлайн-магазин. Первый, площадью 370 кв. метров, появится уже осенью в ТЦ „Метрополис“» , — уточнила управляющий партнер компании Анастасия Кондакова.

По ее словам, уже этой осенью в продаже у бренда также появится первая коллекция домашнего декора, текстиля, посуды и товаров для кухни и ванной. Продукция производится на фабриках в России, Турции, Индии и Китае, ориентирована на средний ценовой сегмент.

Напомним, группа компаний Inditex, которая владела магазинами Zarа, приостановила работу магазинов в РФ 5 марта 2022 года после начала специальной военной операции на Украине, инициированной Президентом России Владимиром Путиным. Бренд H&M также объявил об уходе с российского рынка в июле прошлого года. Сеть Redecoro в Москве создали весной 2023 года.