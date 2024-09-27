Первые заявления Минниханова в Послании Госсовету: СВО и защита традиционных ценностей

Первую часть своего Послания Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов посвятил специальной военной операции. Он выразил уверенность в победе России в СВО и заявил о необходимости создать условия для возвращения бойцов к мирной жизни.

Раис РТ подчеркнул, что татарстанские участники СВО с честью проявляют себя на передовой:

«Тысячи татарстанцев самоотверженно сражаются за безопасность и суверенитет нашего Отечества в ходе специальной военной операции. Они с честью выполняют свой воинский долг, уверенно решают поставленные боевые задачи, проявляют мужество, стойкость и героизм. Вы – наша гордость. Искренние слова благодарности и низкий поклон всем нашим героям», – сказал руководитель республики.

Присутствующих на заседании участников СВО Раис РТ попросил подняться со своих мест. Зал приветствовал их стоя. Также присутствующие почтили минутой молчания память погибших военнослужащих.

Чтобы бойцы СВО полноценно возвращались в мирную жизнь, потребуется, по словам Раиса РТ, решить целый комплекс вопросов. Прежде всего нужно будет обеспечить социализацию и реабилитацию ветеранов СВО, их трудоустройство. Более того, подчеркнул Минниханов, меры поддержки должны предоставляться незамедлительно.

«В эту работу должны быть вовлечены все органы государственной и муниципальной власти, предприятия и организации республики, а также созданная в этом году Ассоциация ветеранов СВО и другие общественные организации», – сказал он, призвав депутатов активно включиться в эту работу.

Не останутся без внимания и семьи татарстанских бойцов. По словам Раиса РТ, формальный подход в работе с их обращениями недопустим.

«В то время, когда наши воины защищают Родину на передовой, главная задача – обеспечить их уверенность и спокойствие за своих близких. Еще более важной является забота о семьях погибших бойцов. Все установленные меры поддержки и льготы должны неукоснительно предоставляться. Ни одно обращение не должно остаться без внимания», – сказал глава республики.

Минниханов также отметил в начале своего выступления, что в Татарстане созданы хорошие условия для жизни и работы:

«В республике комфортно жить, трудиться, создавать семьи и растить детей. Мы твердо стоим на защите наших традиционных ценностей и, безусловно, сохраним это наследие для будущего поколения».

Напомним, выступление Рустама Минниханова с ежегодным посланием Государственному Совету РТ о внутреннем и внешнем положении республики проходит в рамках второго заседания Госсовета Татарстана VII созыва в ГБКЗ имени Салиха Сайдашева. На заседание помимо депутатов приглашены представители государственных и муниципальных органов власти, руководители предприятий, учреждений и многие другие. Общее количество приглашенных — 670 человек. Организована теле- и радиотрансляция.

Фото: стоп-кадры видеотрансляции