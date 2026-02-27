news_header_top
Общество 27 февраля 2026 18:36

Первые участницы конкурса красоты BRICS 2026 прибывают в Казань

Фото предоставлено пресс-службой конкурса Miss, Mrs и Little Miss BRICS 2026

Участницы конкурса красоты БРИКС постепенно прибывают в Казань. В аэропорту девушек встречают с традиционным татарским размахом – караваем, чак-чаком, национальными песнями и танцами.

Всего на конкурс зарегистрировалась 51 участница из 17 стран мира. Это Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, Индонезия, Беларусь, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан, Вьетнам и ОАЭ.

От каждой страны выступят представительницы в трех категориях – маленькие мисс (Little Miss), молодые девушки (Miss) и замужние женщины с детьми (Mrs).

Оценивать конкурсанток по своим направлениям будут эксперты, которые вошли в состав жюри: визажист Елена Крыгина, стилист Влад Лисовец, педагог по ораторскому мастерству Лина Арифуллина, актер и продюсер Игорь Жижикин, хореограф Никита Мусатов, модель и телеведущая Виктория Лопырева, певец Марк Тишман, президент Федерации бодибилдинга России Александр Вишневский, психолог Татьяна Другова, блогер Дима Пеле и другие.

В рамках конкурсной программы большинство членов жюри дадут участницам мастер-классы.

Ювелирным экспертом выступит Юрий Толмачев, вице-президент дома CHAMOVSKIKH. Бренд создал три короны для победительниц конкурса красоты. Среди других звездных членов жюри – Ольга Серябкина, Ольга Бузова, Нюша, Ханна.

Торжественная церемония открытия пройдет 2 марта с участием артистов ZIVERT, MONA и DINARA.

Представительницы России на конкурсе Miss BRICS 2026 прилетели в Казань
Представительницы России на конкурсе Miss BRICS 2026 прилетели в Казань
