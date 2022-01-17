Первые случаи заражения «омикроном» выявлены в Бурятии и Красноярском крае

Омикрон-штамм коронавируса распространился еще в два российских региона — в Бурятию и Красноярский край, сообщает ТАСС.

Замруководителя Управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина рассказала, что всего в республике подтверждены четыре случая — это трое взрослых и один подросток 15 лет.

«В минувшую субботу мы получили результаты — у нас выявлено два случая выявления штамма коронавируса „омикрон“. Сегодня еще два случая выявлено», — сообщила Кузьмина.

По ее словам, в Бурятии растет число ковид-больных. Чаще всего коронавирус выявляют у подростков, молодежи и работающих взрослых людей.

О первых пяти случаях коронавируса в Красноярке сообщил руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев — все граждане прилетели из-за границы.

12 января на совещании с Кабмином Президент РФ Владимир Путин заявил, что осталось не более двух недель, чтобы подготовиться к новому витку пандемии коронавируса.