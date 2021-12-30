Первые серийные электромобили появятся в России в 2022 или 2023 году

Серийное производство электромобилей в России начнется в 2022 либо 2023 году. Об этом в интервью РБК рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Мы предполагаем, что первый серийный электромобиль появится в России в ближайшие год-два», — заметил глава ведомства.

Он отметил, что уже в новом году в стране будет запущена новая мера поддержки отечественных электрокаров. Так, в рамках автокредитования будет доступна скидка в размере 25% от стоимости авто, но не больше 625 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что Татарстан станет участником пилотного проекта по созданию инфраструктуры для электротранспорта.