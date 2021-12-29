Татарстан присоединится к пилоту по созданию инфраструктуры для электротранспорта

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Татарстан вошел в список российских регионов, где стартует пилотный эксперимент по созданию инфраструктуры для электротранспорта. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Перечень территорий и дорог федерального значения утвердил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В список вошли 16 территорий и одна автодорога.

Пилотный эксперимент намерены проводить до 2024 года. На первом этапе, в 2022 году, зарядные станции для электробусов и электромобилей появятся в Краснодарском крае, Крыму, Севастополе, а также Ленинградской, Московской, Нижегородской, Сахалинской областях и Татарстане. Кроме того, пилот будет реализован на федеральной трассе М-4 «Дон».

В 2023 году инфраструктура появится во Владимирской, Воронежской, Калининградской, Липецкой, Ростовской, Тульской областях, а также в Приморском и Ставропольском краях, Чувашии, Москве и Санкт-Петербурге.