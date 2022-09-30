Первые мобилизованные прибыли из России в ДНР

В ДНР прибыли первые россияне, призванные в рамках частичной мобилизации. Об этом говорится в телеграм-канале Народной милиции народной республики.

«Сейчас они проходят курс интенсивной боевой подготовки на полигонах, который учитывает опыт боев последних месяцев», — отмечается в сообщении.

Жители народных республик Донбасса встретили новоприбывших солдат с воодушевлением и поблагодарили Президента России Владимира Путина за принятое решение.

Напомним, 21 сентября российский лидер подписал указ о частичной мобилизации. В Минобороны России уточнили, что под нее попадут 300 тыс. человек, имеющих военный опыт.