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Первые 10 самолетов Ту-214 для авиакомпании S7 планируют поставить в нынешней версии с экипажем из трех человек. Начиная с 11-го воздушного судна перевозчик рассчитывает получать модификацию Ту-214М с двухчленным экипажем. Об этом сообщил генеральный директор S7 Group Дмитрий Куделькин в кулуарах Транспортной недели.

«У нас уже четко определено, что первые 10 машин Ту-214 у нас будут поставляться в версии текущей, которая сейчас производится ОАК – с трехчленным экипажем. А вот машины, начиная с 11-й, будут поставляться в версии “М” с двухчленным экипажем, в том числе», – приводит слова Куделькина ТАСС.

«Но там главное даже не уменьшение количества членов экипажа, а снижение веса машины. Потому что нам важно, чтобы машина была легче и возила при этом больше пассажиров», – добавил он.

По словам Куделькина, S7 продолжает переговоры с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК), Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) и Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК). ГТЛК выступает ключевым финансовым партнером проекта.

Количество самолетов, которые получит авиакомпания, пока также обсуждается. Оно будет зависеть от производственных возможностей предприятий.

В феврале ГТЛК, S7 Group и ОАК подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий поставку перевозчику 100 среднемагистральных самолетов Ту-214.