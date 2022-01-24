Первую партию вакцины «Спутник-М» для подростков доставили в Петербург

Первая партия вакцины от коронавируса «Спутник-М» для подростков доставлена в Санкт-Петербург. Об этом сообщает «Российская газета».

Уточняется, что в партии насчитывается 2 880 доз антиковидной вакцины, которые распределят среди 83 городских пунктов вакцинации при детских поликлиниках.

Уже на следующей неделе начнут делать первые прививки. Детей и подростков в возрасте от 12 до 15 лет будут вакцинировать только с письменного согласия родителей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстан пришла первая партия вакцины против коронавируса для подростков «Спутник М».



