Первую часть железной дороги между РФ и КНР через Монголию запустят летом 2022 года

Первая часть железнодорожной ветки между РФ, Монголией и КНР будет запущена в июле 2022 года. Об этом заявила глава МИД Монголии Батмунхийн Батцэцэг в интервью «Известиям».

По ее словам, в первую очередь планируют запустить участок от крупнейшего в мире каменноугольного месторождения Таван-Толгой в пустыне Гоби до станции Зуунбаян.

Через эту станцию пройдет железная дорога от Эреенцава на российской границе до Ханги на границе с КНР. Это выведет в оборот свыше 30 крупных месторождений полезных ископаемых вдоль ж/д линии, подчеркнула министр.

«Эта железная дорога (от Таван-Толгой в Зуунбаян) будет обладать пропускной способностью 15 млн т грузов в год и готова уже на 97,6%, а ввод в эксплуатацию планируется в июле 2022 года. Продолжением данного проекта будет строительство железных дорог Зуунбаян — Хуут — Эрээнцав (до границы с РФ — Ред.) и Зуунбаян — Ханги (до границы с КНР — Ред.), которые станут новой линией железнодорожного сообщения между тремя странами», — пояснила политик.

Эти проекты также откроют новые возможности взаимовыгодного сотрудничества и для соседних стран, уточнила министр. Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент РФ Владимир Путин 16 декабря встретится с Президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом, который прибудет в Россию с рабочим визитом.