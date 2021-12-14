Путин 16 декабря проведет переговоры с Президентом Монголии

Президент РФ Владимир Путин 16 декабря встретится с Президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом, который прибудет в Россию с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Главы государств планируют обсудить состояние и перспективы развития всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран в политической, торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.

Также президенты обменяются мнениями по вопросам взаимодействия России и Монголии на международной арене.