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Политика
14 декабря 2021  16:21

Путин 16 декабря проведет переговоры с Президентом Монголии

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Президент РФ Владимир Путин 16 декабря встретится с Президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом, который прибудет в Россию с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. 

Главы государств планируют обсудить состояние и перспективы развития всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран в политической, торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.

Также президенты обменяются мнениями по вопросам взаимодействия России и Монголии на международной арене.

#Владимир Путин #монголия #переговоры
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