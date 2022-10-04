Первостроителям, ветеранам и почетным челнинцам посвятили концерт «Город моей судьбы»

В Автозаводском районе Набережных Челнов состоялся праздничный концерт «Город моей судьбы», посвященный Дню старшего поколения. На мероприятие пригласили ветеранов Великой Отечественной войны, почетных граждан и первостроителей КАМАЗа. Публикация об этом событии появилась в Telegram-канале Автограда.

С приветственными словами выступили глава администрации Автозаводского района города Винер Харисов и депутат Государственного Совета РТ Ильдар Шамилов.

Особые поздравления прозвучали в адрес участника Великой Отечественной войны Валентина Лысака, призванного в 1943 году на Черноморский флот. Ветеран удостоен таких наград, как орден Отечественной войны II степени и медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

На мероприятии были вручены благодарственные письма и памятные подарки активистам Общественной организации ветеранов войны и труда Автозаводского района.

Яркими выступлениями порадовали челнинцев артисты: Регина Адиатуллина, Илья Васильев, Гульназ Гумерова, Елена Ишманова, Аделя Абрахманова, Лилия Ахметова, Юрий Рыбин, Екатерина Крылова, Фанис Хуснутдинов.

Кроме того, свое творчество представили хореографические ансамбли «Грация» и «Адажио», народный ансамбль танца «Бисеринки», вокальные ансамбли «Йолдыз», «Мизгел» и «Бусинка».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент РТ Рустам Минниханов в День пожилых людей предложил татарстанцам пообщаться с дедушками и бабушками.