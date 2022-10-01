Минниханов в День пожилых людей предложил татарстанцам пообщаться с дедушками и бабушками

Фото: t.me/rustamminnikhanov

Президент Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале поздравил жителей республики с Международным днем пожилых людей.

«В нашей семье с детства учили с особым уважением относиться к людям старшего поколения. Такое воспитание заложено в традициях Татарстана. Впереди целая декада пожилых людей, в республике будет организовано много мероприятий», — заметил Президент РТ.

Впрочем, по мнению Минниханова, прямо сейчас каждый татарстанец «может сделать самое простое, но важное дело — позвонить или навестить своих родителей, бабушек и дедушек».

«Өлкәннәребезгә сәламәтлек һәм җан тынычлыгы теләп калабыз!» («Пожелаем здоровья и душевного спокойствия пожилым людям!») — добавил он по-татарски.

Международный день пожилых людей отмечается с 1991 года, он был провозглашен на 45-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В России празднуется с 1992 года. С официальным поздравлением к татарстанцам по случаю этого праздника обратился Премьер-министр РТ Алексей Песошин.