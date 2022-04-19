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Ру Тат
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Культура
19 апреля 2022  10:37

«Первомайский» концерт Гергиева в Челнах перенесен на 6 мая

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В этом году традиционный первомайский концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением дирижера Валерия Гергиева в Набережных Челнах перенесен на 6 мая. Об этом сообщает пресс-служба КАМАЗа. 

Кроме того, поменялось и место проведения концерта. Вместо Органного зала он пройдет на городском майдане, что позволит привлечь большую аудиторию. Неизменным осталось время начала мероприятия — горожан ждут к шести часам вечера.

Оркестр Гергиева регулярно посещает Автоград по приглашению КАМАЗа и генерального директора компании Сергея Когогина. В этом году город снова вошел в двадцатку городов России, в которых музыканты представят программу Московского Пасхального фестиваля, о чем ранее сообщил «Татар-информ».

#Гергиев Валерий
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