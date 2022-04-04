КАМАЗ перенес первомайский концерт Валерия Гергиева на городской майдан

В этом году традиционный концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением дирижера Валерия Гергиева в Набережных Челнах пройдет на городском майдане, сообщает пресс-служба автогиганта.

Если до сих пор симфонический оркестр Мариинского театра давал концерты в Органном зале Челнов или на заводской территории, то в этом году принимающая сторона решила перенести гастроли на открытую площадку для охвата большей аудитории.

Выступление состоится в День труда, 1 мая. Начало мероприятия запланировано на шесть часов вечера.

Оркестр Гергиева посещает Набережные Челны по приглашению КАМАЗа и лично генерального директора компании Сергея Когогина регулярно. В этом году город снова вошел в 20 муниципалитетов России, по которым музыканты проедут с программой Московского Пасхального фестиваля.

Подготовка сцены лежит в зоне ответственности муниципалитета: согласно регламенту мероприятия, город возьмет на себя информирование населения, монтаж сцены, обеспечение порядка и медицинского сопровождения концерта.