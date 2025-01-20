Власти Азнакаевского района рассказали о состоянии пострадавшего в драке ученика

В Азнакаево учащийся начальной школы №5 попал в больницу после драки со сверстником. После инцидента в образовательном учреждении планируют провести внутреннюю проверку. Об этом заявил глава Азнакаевского района Марсель Шайдуллин.

«Один из детей был госпитализирован – его здоровью ничего не угрожает, мы желаем ему скорейшего выздоровления», – написал он на своей странице «Вконтакте».

«Татар-информ» сообщал, что инцидент произошел 17 января. По данным властей, после происшествия классный руководитель провела беседу с каждым из участников конфликта, а их родители были немедленно проинформированы о случившемся.

«Это событие вызвало серьезное беспокойство как среди родителей, так и среди педагогического сообщества. Назначил совещание, на которое будут приглашены директора всех районных школ и сотрудники управления образования. Вопрос на моем личном контроле. Мы обязуемся провести внутреннюю проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего и разработки мер по недопущению подобных случаев в будущем», – отметил Марсель Шайдуллин.