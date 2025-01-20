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Происшествия 20 января 2025 16:08

Полиция разбирается в обстоятельствах драки школьников в Азнакаевском районе

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В Азнакаевском районе полицейские разбираются в обстоятельствах конфликта учеников местной школы.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РТ, сообщение об инциденте поступило 17 января. Между учениками произошла ссора, в результате которой один из оппонентов получил травмы.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, по окончанию которой будет принято процессуальное решение», – добавили в ведомстве.

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