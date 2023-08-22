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Первого руководителя КАМАЗа Васильева похоронят на Троекуровском кладбище
Первого генерального директора КАМАЗа Льва Васильева похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 24 августа. Об этом полпредство Татарстана в России сообщило в своем телеграм-канале.
Отмечается, что церемония прощания начнется в 11 часов утра и будет проходить по адресу: ул. Рябиновая, стр. 24, зал прощаний.
О смерти создателя автогиганта стало известно накануне. Тогда же в мэрии Челнов рассказали, что похороны пройдут в Москве. В Автограде прошел траурный митинг, во время которого были возложены цветы к бюсту Льва Васильева, установленному около здания гендирекции КАМАЗа. Соболезнования вдове Льва Борисовича выразил Раис Татарстана Рустам Минниханов.
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