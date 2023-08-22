Первого руководителя КАМАЗа Васильева похоронят на Троекуровском кладбище

Фото: пресс-служба полномочного представительства РТ в РФ

Первого генерального директора КАМАЗа Льва Васильева похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 24 августа. Об этом полпредство Татарстана в России сообщило в своем телеграм-канале.

Отмечается, что церемония прощания начнется в 11 часов утра и будет проходить по адресу: ул. Рябиновая, стр. 24, зал прощаний.

О смерти создателя автогиганта стало известно накануне. Тогда же в мэрии Челнов рассказали, что похороны пройдут в Москве. В Автограде прошел траурный митинг, во время которого были возложены цветы к бюсту Льва Васильева, установленному около здания гендирекции КАМАЗа. Соболезнования вдове Льва Борисовича выразил Раис Татарстана Рустам Минниханов.