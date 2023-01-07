Митрополит Кирилл: «Войны – это временно, Рождество Спасителя мира дарит нам вечность»

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл провел главную Рождественскую службу в соборе Казанской иконы Божией Матери. Перед ее началом он рассказал, как встретить Рождество правильно. Подробности в репортаже «Татар-информа».

Собор Казанской иконы Божией Матери сегодня ночью был полон, несмотря на мороз

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

За окном – минус 28, а храм полон

Сегодня ровно в полночь в соборе Казанской иконы Божией Матери началась Рождественская служба, которую возглавил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Еще задолго до начала праздничного богослужения в храме выстроилась очередь на исповедь. Ночь была морозной – столбик термометра приблизился к отметке в минус 28 градусов, но верующих это не испугало. В теплом и светлом храме собрались семьи с детьми, даже с малышами, были и те, кто пришел на службу с друзьями.

«Столы готовить? Ну что вы! Праздник – это когда мы приходим к Богу»

Рождество – один из важнейших православных праздников. В этот день на свет появился Иисус Христос. До начала праздничной службы митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл нашел время, чтобы пообщаться с журналистами и поздравить верующих.

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл: «Господь дал нам эту жизнь. От нас зависит, чтобы она была радостью, подарком» Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«В этот светлый праздник я хотел бы пожелать всем не унывать и находить повод и надежду на милость Всевышнего. Чтобы все радовались тому, что Господь дал нам эту жизнь. От нас зависит, чтобы она была радостью, подарком. Часто мы делаем ее такой, что и нам самим не нравится, и нам горько от этого. Часто не в нашей воле, что мы живем в такой ситуации. Это, безусловно, давит на душу. Но, понимаете, все эти войны – они все равно временные. Есть ощущение вечности, и эту вечность дает нам близость сегодня родившегося Спасителя мира, Господа нашего Иисуса Христа. С чем я всех вас и поздравляю. Желаю, чтобы всем Господь даровал счастье и всех утешил своим великим человеколюбием», – сказал митрополит Кирилл.

В своем поздравлении владыка отметил, что пришедший сегодня на землю Спаситель дает нам возможность быть обожествленными его подвигом и надеяться на вечность, которую Господь уготовил каждому из нас.

«К Богу нужно стремиться приходить так же, как и сегодня он пришел к нам: смиренный, кроткий в Вифлеемской пещере» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Желаю, чтобы в этой жизни мы были праведными людьми и, когда эта жизнь закончится, в вечности мы тоже остались вместе с Богом, а не где-то за бортом», – пожелал владыка.

На вопрос, как правильно встречать Рождество, митрополит ответил, что к этому светлому празднику церковь готовит всех еще минимум за сорок дней, когда начинается пост.

«Мы говорим, что это семейный праздник и нужно столы готовить? Ну что вы! Праздник – это когда мы приходим к Богу, вот дом его», – показывая на Казанский собор, объяснил архиерей.

«Мы приходим сегодня в этот дом Божий и радуемся тому, что Господь дал нам это чудо» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Рай – для кающихся грешников, а хорошие люди висят на доске почета»

«Мы рады что собор Казанской иконы Божией Матери появился в нашей жизни вопреки всему, и сегодня это одно из украшений нашего города и республики, да и вообще нашей страны и Церкви. И мы приходим сегодня в этот дом Божий и радуемся тому, что Господь дал нам это чудо», – отметил глава Татарстанской митрополии.

Владыка вспомнил и тех, кто сейчас находится в зоне СВО, – бойцов, мирных жителей и волонтеров, которые приезжают туда с гуманитарной миссией. Он обратил внимание, что сегодня у всех есть возможность творить добрые дела, помогая нуждающимся.

Митрополит Кирилл обратил внимание, что сегодня у всех есть возможность творить добрые дела, помогая нуждающимся Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«К Богу нужно стремиться приходить так же, как и сегодня он пришел к нам: смиренный, кроткий в Вифлеемской пещере. Так и мы должны напоминать себе об этом и тоже стараться быть более смиренными и кроткими, чем мы есть на самом деле. Я вспомнил отца Димитрия Смирнова, он сказал: “Рай – он для кающихся грешников, а хорошие люди висят на доске почета”. Поэтому мы должны стремиться исправлять свою жизнь: меньше злобы, меньше ропота и больше желания что-то сделать ближнему. Тем более такая возможность сейчас для всех нас предоставляется – каждую неделю мы отправляем гуманитарные грузы. Пока мы на своих ногах, можем что-то делать своими руками, мы будем делать что-то доброе и полезное, и тогда, может, Господь простит нас и примет нас к себе, в свою Вифлеемскую пещеру», – заключил митрополит.

«Приходишь в храм – и свет в душе, не то что по телевизору службу смотреть»

После разговора со СМИ владыка вошел в храм, и через несколько минут началось торжественное богослужение. Царские врата отворились, и собор наполнился пением хора. Сегодня храм был украшен живыми елями и цветами, что создавало атмосферу настоящего праздника. Отметили это и многие верующие.

Сегодня храм был украшен живыми елями и цветами, что создавало атмосферу настоящего праздника Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Очень празднично и торжественно. Раньше я каждый год смотрела праздничную службу по телевизору, но уже второй год прихожу сюда сама. С телевизором, конечно, не сравнится: приходишь – и свет в душе», – рассказала прихожанка Татьяна Стрижкова.

По словам Татьяны, она пришла в храм с подругами, заодно помогала подготовить собор к службе. Утром она пригласит домой самых близких, чтобы поздравить друг друга за праздничным столом. Такой же традиции придерживается и другая христианка Ксения Дмитриева.

«На Рождество, как правило, мы собираемся всей семьей. У меня четверо детей и двенадцать внуков. Дочь приезжает из Самарской области, сыновья из Васильево и Лаишево. Дети готовят концерт, потом мы им кладем под елку подарки», – рассказала Ксения.

Сразу после Рождества начинаются святки. Они продолжаются вплоть до праздника Крещения Господня, который православные встретят 19 января.

