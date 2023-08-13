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Первое в России посвящение в «Движение первых» прошло в Татарстане
11 августа на полях форума в Билярске состоялось первое в России посвящение в «Движение первых». Форум, проходивший с 8 по 12 августа, собрал 1 000 участников и наставников объединения со всего Татарстана.
Первыми слова обещания произнесли наставники — вожатые и кураторы отделений движения в республике, после чего они сами посвятили 800 детей и подростков. Каждый получил нагрудные значки и браслеты, которые символизируют единство команды и связь, объединяющую участников объединения.
«Событие основывается на наших ценностях и на главном принципе – добровольности. От наставников все ребята получили значки – символ принадлежности к большой команде. А затем каждый обменялся браслетом с другом – как знак равенства и дружбы с единомышленниками. Было важно сделать само событие и его детали актуальными и модными, чтобы новому поколению "откликалось"», – отметил помощник Раиса Татарстана, руководитель регионального отделения «Движения Первых» в Татарстане Тимур Сулейманов.
Церемония завершилась танцевальным флешмобом.
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