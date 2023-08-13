Первое в России посвящение в «Движение первых» прошло в Татарстане

Фото: пресс-служба регионального отделения «Движения первых»

11 августа на полях форума в Билярске состоялось первое в России посвящение в «Движение первых». Форум, проходивший с 8 по 12 августа, собрал 1 000 участников и наставников объединения со всего Татарстана.

Первыми слова обещания произнесли наставники — вожатые и кураторы отделений движения в республике, после чего они сами посвятили 800 детей и подростков. Каждый получил нагрудные значки и браслеты, которые символизируют единство команды и связь, объединяющую участников объединения.

«Событие основывается на наших ценностях и на главном принципе – добровольности. От наставников все ребята получили значки – символ принадлежности к большой команде. А затем каждый обменялся браслетом с другом – как знак равенства и дружбы с единомышленниками. Было важно сделать само событие и его детали актуальными и модными, чтобы новому поколению "откликалось"», – отметил помощник Раиса Татарстана, руководитель регионального отделения «Движения Первых» в Татарстане Тимур Сулейманов.

Церемония завершилась танцевальным флешмобом.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых», напомним, возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля текущего года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.