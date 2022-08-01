Стало известно время выхода первого судна с украинским зерном из Одессы

Сегодня из порта Одессы отправится судно с украинским зерном – первое с момента заключения так называемой «продуктовой сделки» между Россией, Украиной, Турцией и ООН. По данным турецкого Минобороны, судно выйдет в дорогу в 8.30.

«Согласно договоренности, судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне, груженое кукурузой, выйдет из порта Одессы в 08.30 по местному времени (совпадает с мск) и направится в Ливан», – цитирует РИА Новости сообщение военного ведомства.

Напомним, 22 июля был подписан меморандум о взаимодействии между Россией, Турцией, Украиной и ООН, который подразумевает снятие ограничений на поставки российских сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки и позволяет обеспечить вывоз украинского зерна по Черному морю из трех портов – «Одесса», «Южный» и «Черноморск». Соглашение не предполагает сопровождения судов российскими кораблями, а проверки судов с зерном в Черном море при необходимости будут проводить совместные группы при участии третьей стороны.