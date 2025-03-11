«Первое, что я услышал, – его крик»: боец из Нижнекамска спас своего командира

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Боец из Нижнекамска с позывным Велес — минометчик. 32-летний Марсель Гиниатуллин очень ждал повестку, но так ее и не получил. Тогда житель Нижнекамска решил, что отправится на фронт добровольцем. На передовой он спас своего командира. В интервью он рассказал, как это было.

— Марсель, расскажите, как вы попали на СВО?

— Добровольно. В 2022 году вступил в батальон «Ахмат». Я ждал повестку, но так и не получил. Обиделся и решил поехать сам.

— Почему приняли такое решение?

— Настоящие мужчины должны защищать свою Родину. Я понял, что не могу оставаться в стороне.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

— Родные знали, что вы уехали?

— Нет, я ничего не сказал, просто молча уехал. Они узнали только, когда я был в Гудермесе, в Чеченской Республике. Меня даже в розыск объявили. Тогда я позвонил, объяснил всё.

— Как проходила ваша подготовка?

— В Гудермесе, в Российском университете спецназа. Когда собрали полный борт Ил-76 на 200 человек, мы подписали контракт, вылетели в Ростов, а оттуда – в ЛНР.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

— Как проходили первые дни на передовой?

— Самое сложное – психологическая адаптация. О том, трудно ли было (адаптироваться), не знаю, не могу ничего насчёт этого ничего сказать.

— Каким был ваш первый бой?

— 26 декабря 2022 года под Лисичанском нас отправили помогать бойцам ЛНР. Мы вместе с ними отражали штурм. Тогда я спас командира.

— Как это произошло?

— Когда начался обстрел, мы с напарником запрыгнули в блиндаж, а командир задержался. В наш блиндаж прилетел снаряд, нас засыпало землей, а командир остался снаружи и получил тяжелое ранение. Первое, что я услышал после контузии – его крик. Мы выбрались и эвакуировали его. Позже выяснилось, что у него перелом позвоночника.

— Вы сами получали ранения?

— Да, 4 января 2023 года, мино-взрывное. Мы должны были уйти на ротацию, но наша машина наехала на противотанковую мину. Из 125 человек выжили только пятеро.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

— Что вы почувствовали, когда очнулись?

— Я пришел в себя в госпитале в Ростове. Первое, о чем подумал – не чувствую ног, значит, их нет. Собрался с духом, посмотрел – все на месте. Значит, жить буду.

— Кто помогал вам после ранения?

— Пока я был без сознания, за мной ухаживал товарищ с позывным Осина. Он кормил меня, следил за мной. Когда я окончательно очнулся, его уже эвакуировали.

— Как вы относитесь к помощи волонтеров?

— Это очень важно. В Попасной я видел стену, полностью увешанную детскими письмами и рисунками. Идешь, смотришь – и это греет душу. Там, на передовой, особенно понимаешь, ради чего мы сражаемся.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

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Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой