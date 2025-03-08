Первая в России муниципальная школа цифровых видов спорта откроется в ХМАО

В Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа –Югры появится первая в России муниципальная школа цифровых видов спорта. Об этом сообщает издание Ugra-news.

«Сургутский район активно развивает данное направление. В Белом Яре готовится к открытию первая в России муниципальная школа цифровых видов спорта. Там будут реализованы программы по компьютерному и фиджитал-спорту, гонкам дронов, лазертагу и спортивному программированию», – рассказал руководитель муниципалитета Андрей Трубецкой.

Чиновник уточнил, что тренеры новой школы будут заниматься подготовкой спортсменов для окружной сборной. Ранее Сургутский район уже принимал региональные соревнования и окружные первенства по цифровому спорту.

Программа нового учреждения будет включать как классические дисциплины, так и новые направления – например, «спортивное программирование». Школе выделят специально оборудованное помещение площадью 800 кв. метров.

Планируется, что новая школа официально откроется в мае. Тогда же на ее базе состоится первый в истории России финал Кубка по Just Dance (виртуальным и симуляционным видам спорта). Состязания объединят представителей 48 регионов страны.

В Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года прошел первый мультиспортивный турнир «Игры будущего». Участниками соревнований по 21 фиджитал-дисциплине стали более 2 тыс. спортсменов из 116 стран. Число просмотров онлайн-трансляций «Игр будущего» достигло 2,2 млрд. Подробнее читайте в материале «Россия открыла двери и сказала миру welcome»: как в Москве подвели итоги «Игр будущего».