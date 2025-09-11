Первая в России Международная школа иконописи проходит в Казани

Иконы Хироко Кодзуки в Коломенском

Фото: www.mgomz.ru

С 8 по 18 сентября в казанком Доме актера проходит первая в России Международная школа иконописи. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ, которое содействует в проведении мероприятия.

Среди зарубежных участников школы – проживающая во Франции американка и три японки, в том числе – Хироко Кодзуки, супруга бывшего посла Японии в России. Выставка икон последней впервые была организована в 2018 году в Казани, в выставочном комплексе «Манеж» Казанского Кремля. В нынешнем, 2025 году ее работы экспонировались в храме Христа Спасителя в Коломенском по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Организует мероприятие отделение Международной школы традиционной православной иконописи PROSOPON, которое возглавляет профессиональный иконописец Елена Антонова, член Союза художников РФ. Участники школы ежегодно посещают различные страны и в каждой из них во время выездных сессий, аналогичных казанской, пишут иконы.

Помимо выездных занятий по иконописи, в рамках которых участники Международной школы иконописи пишут одну икону, предполагается посещение местных церквей и более детальное знакомство с особенностями локального иконописного искусства. Участники Международной школы иконописи посетят церкви Казани, Раифский Богородицкий мужской монастырь и остров-град Свияжск.

Школа нацелена на повышение мастерства участников, включая и российских любителей иконописи, а также на распространение информации об историческом православном наследии Татарстана.