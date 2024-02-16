«Символ мира и дружбы стран»: в Раифе освятили икону, написанную женой японского посла

В Раифском монастыре освятили икону, которую написала жена бывшего посла Японии Хироко Кодзуки

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Я попросил Хироко сан написать для нас икону Николая Японского, она любезно согласилась»

Сегодня в Раифском монастыре освятили икону, которую написала жена бывшего посла Японии Хироко Кодзуки. Посол и его супруга долгие годы интересуется православием, и для них это событие стало по-настоящему значимым.

Лично присутствовать на мероприятии посол и его супруга не смогли – миссия Тоехиса Кодзуки закончилась еще в декабре, после чего он покинул Россию. Но до своего отъезда чета Кодзуки успела трижды побывать в Раифском монастыре. В один из визитов настоятель обители игумен Гавриил провел для них экскурсию, тогда и узнал, что супруга посла пишет иконы.

Отец Гавриил: «Я попросил Хироко сан написать для нас икону Николая Японского, и она любезно согласилась» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мы разговорились, это замечательные люди, которые очень интересуются православием. Я попросил Хироко сан написать для нас икону Николая Японского, и она любезно согласилась. В ноябре они снова посетили нас в составе всего японского посольства, чтобы передать этот образ», – рассказал отец Гавриил.

Тогда в Москве проходила выставка работ супруги посла, а в 2018 году иконы, написанные ею, выставлялись в Национальной художественной галерее «Хазине». Освящать образ сразу не стали – дождались дня поминовения святителя Николая Японского. И сегодня это событие наконец-то состоялось.

В храме Грузинской иконы Божией Матери сначала совершили литургию Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Равноапостольный Николай Японский стал основоположником православия в целой отдельной стране»

В храме Грузинской иконы Божией Матери сначала совершили литургию, затем с проповедью выступил руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин. Он рассказал житие святого.

«Равноапостольный Николай Японский стал основоположником православия в целой отдельной стране. Во второй половине XIX века он прибыл на Японские острова – это время считается моментом основания Японской православной церкви, которая сейчас является частью Русской православной церкви. Он приехал туда в сложные времена. Еще в начале его миссии существовало уголовное преследование за проповедь христианства», – отметил отец Александр.

Первые годы святой изучал местную культуру и язык, чтобы понять народ и его традиции. Только потом начал проповедовать.

«Он говорил о православии на родном для людей языке. Он говорил понятно и просто. Но немаловажно, что была и любовь, которая направляла его во все дни его жизни и его служения, та любовь, которая помогала ему в деле проповеди», – рассказал иерей.

Отец Александр рассказал житие святого Николая Японского Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Удивительно, но первым японским священником в Японии стал самурай, в крещении взявший имя Павел. Он пришел к Святому Николаю, чтобы убить его, потому что понимал, что проповедь христианства – это то, что поменяет жизнь целой страны.

«Он считал, что это зловредно. И вот этот самурай пришел к Равноапостольному Николаю и сказал, что убьет его. А он ему ответил: “А как ты можешь знать то, что ты не знаешь?” Он начал ему проповедовать, объяснять основы православной веры, рассказал, кто такой Христос. И тогда случается чудо – этот самурай стал первым христианином на японской земле», – поделился священник.

Справа – собор, слева – Фудзияма

Чин освящения иконы состоялся после завершения службы, после чего верующие смогли приложиться к образу.

«Это удивительный образ! Нужно обратить внимание, что справа от святителя изображен Воскресенский собор, который он построил в годы своего служения, а слева один из символов Японии – гора Фудзияма. Необычно видеть в нашей стране икону православного святого с такими интересными символами и такой интереснейшей историей», – рассказал отец Гавриил.

Чин освящения иконы состоялся после завершения службы, после чего верующие смогли приложиться к образу Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Останавливать сотрудничество с Японией на этом он не планирует – в ближайших планах провести выставку работ Хироко сан.

Игумен отметил, что заложить основу доверительных отношений с семьей посла удалось благодаря директору Татарско-японского культурно-информационного центра «Сакура» Асие Садыковой. Сегодня она тоже была на освящении иконы.

«Этот подарок Раифскому монастырю – это добрая воля супружеской четы бывшего посла Японии. Это его последний перед отъездом акт выражения любви и уважения к нашей стране. Такую же икону, но без изображения горы и храма семья подарила Императорскому православному обществу в Москве», – рассказала Асия Садыкова.

«Хироко сан 20 лет занимается иконописью, училась у самых лучших иконописцев России»

Асия Садыкова выразила надежду, что этот уникальный образ будет привлекать еще больше людей в Раифский монастырь.

«Хироко сан 20 лет занимается иконописью. Она училась у самых лучших иконописцев России. Хочу отметить, что помимо этого она получила потрясающее образование – обучалась в Японии по истории Средних веков, затем обучалась в Гарварде и Европе. И она является членом международной школы по иконописи. В 2018 году мы договорились, что такую школу иконописи мы проведем в Казани. Но, к сожалению, произошла пандемия, затем изменился политический климат в мире – это затормозило идею», – рассказала она.

Эту идею Асия Садыкова не оставляет до сих пор – надеется, что в Казани в скором времени появится такая школа, которая сможет передавать опыт мастеров разных стран.

«Иконопись – это сохранение традиции, а традиция – это есть миссия любого народа. Иконы должны писаться людьми от всего сердца, а для этого нужно, чтобы они получали дополнительные знания. Вот эта международная школа иконописи, которую проводит наш российский иконописец Антонова, она проводит в центрах христианства по всему миру. Иконописцы ездят из одного места в другое и получают таким образом дополнительные знания», – отметила директор центра «Сакура».

Асия Садыкова: «Хироко сан 20 лет занимается иконописью. Он училась у самых лучших иконописцев России» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Отец Гавриил рассказал, что имел возможность посетить Японию и побывать на могиле святителя – он привез камешки и монетки с места его погребения, их он сегодня раздал верующим.

«Удалось обрести мощи святого, но вывезти их в Россию не получилось – их оставили как часть достояния японского народа», – добавил настоятель монастыря.

Хироко Кодзуки, помня о том, что сегодня ее работу освятят в монастыре, передала отцу Гавриилу сообщение.

«Дорогой уважаемый аббат Раифского монастыря! Спасибо за прекрасную новость, что моя икона святого Николая Японского будет размещена в кафедральном соборе Грузинской Божией Матери. Я помню, насколько привлекателен и притягателен этот собор, и для меня большая честь, что моя икона будет размещена в нем. Святой Николай Японский был первым человеком, который работал над взаимным пониманием Японии и России, поэтому я очень счастлива, что эта икона будет находиться в вашем монастыре. Надеюсь, она станет символом мира и дружбы для двух стран», – сообщила жена посла.

Асия Садыкова выразила надежду, что этот уникальный образ будет привлекать еще больше людей в Раифский монастырь Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Раифа произвела на меня большое впечатление – в особенности Грузинский храм и икона Богоматери»

Через Асию Садыкову «Татар-информу» удалось связаться с Хироко Кодзуки. Она рассказала, что сейчас гостит у сына в Лос-Анджелесе.

«Раифа произвела на меня большое впечатление – в особенности Грузинский храм и икона Богоматери, в честь которой его освятили. Я надеюсь, что в Казани все же откроется школа иконописи, что наши планы воплотятся в жизнь», – рассказала она.

В Японии традиционно существуют две основные религии – синтоизм и буддизм, лишь 10 процентов населения относят себя к православию. А вот супруги Кодзуки о своей религиозной принадлежности не говорят – это не принято по этикету у дипломатов. Не исключено, что, завершив свою миссию в России, оба они примут христианство.

Образ, написанный Хироко сан, будет размещен в дарственном ряду икон в Грузинском соборе рядом с образом Грузинской Божией Матери, рядом с другими ценными подарками обители – среди них иконы, подаренные Патриархами Алексием II и Кириллом.