Первая в Нижнекамске HR-ярмарка вакансий перенесена на сентябрь по просьбе школ и вузов

Организаторы выставки — ярмарки вакансий «Образование. Карьера. Выбери будущее!» в Нижнекамске перенесли ее проведение с мая на сентябрь этого года по просьбе образовательных учреждений города. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Центре поддержки и развития бизнеса Нижнекамска.



«Выставку перенесли по просьбе образовательных учреждений Нижнекамска. Дело в том, что в мае учащиеся школ, ссузов и вузов готовятся к экзаменам, поэтому не смогут в полной мере принять участие в мероприятии», — говорится в сообщении.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в ярмарке вакансий примут участие все средние специальные и высшие образовательные учреждения Нижнекамска, а также предприятия, организации города и резиденты ТОСЭР. Мероприятие пройдет в формате HR. То есть, работодатели смогут ознакомиться с потенциальными кандидатами на работу и предложить им сотрудничество.



Для этого организаторы планируют пригласить представителей малого и среднего бизнеса. В общей сложности это более 40 работодателей Нижнекамского района РТ.



По прогнозам Центра поддержки бизнеса, выставку посетит не менее 3 тыс. человек. На ярмарке вакансий организуют мастер-классы для школьников, учащихся и выпускников ссузов и вузов.

Помимо этого, у них будет возможность посетить тренинги на различные темы. Также лекции и семинары пройдут для представителей бизнеса.



Цели выставки — повысить образовательную мобильность населения, конкурентоспособность выпускников учебных заведений и оказать содействие работодателям в поиске кадров. Мероприятие такого формата пройдет в Нижнекамске впервые.