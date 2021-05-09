В Нижнекамске впервые состоится ярмарка вакансий с участием резидентов ТОСЭР и вузов

В Нижнекамске с 20 по 22 мая в торговом центре «Панорама» состоится выставка — ярмарка вакансий «Образование. Карьера. Выбери будущее!» с участием всех городских средних специальных и высших образовательных учреждений, предприятий, а также резидентов ТОСЭР. Организатором выступил Центр по поддержке и развитию бизнеса Нижнекамска.

Планируется и привлечение предприятий малого и среднего бизнеса. В общей сложности это более 40 местных работодателей.

«Мероприятие такого формата в городе проводится впервые. Выставку посетит не менее 3 тыс. человек», — прогнозируют организаторы.

В событии также планируется участие министра труда, занятости и социальной защиты Эльмиры Зариповой и мэра Нижнекамска Айдара Метшина.

Предполагается проведение мастер-классов для школьников, учащихся и выпускников ссузов и вузов. Они узнают, как правильно составить резюме, успешно пройти собеседование и оформить трудовые отношения с работодателем, и о самых перспективных профессиях будущего.

Также в течении трех дней пройдут лекции, тренинги для предпринимателей, предприятий малого и среднего бизнеса на темы «Эффективный интернет-маркетинг», «Практические инструменты подбора и адаптации персонала в условиях высокой конкуренции». Также гости ярмарки узнают, как правильно работать на портале «Работа в России» и как запустить продажи на Ozon, Wildberries и других маркетплейсах.

Цель выставки — повысить образовательную мобильность населения, конкурентоспособность выпускников учебных заведений, содействовать работодателям в поиске кадров. В будущем данное мероприятие планируется сделать ежегодным.

«Выставка станет эффективным инструментом для взаимодействия учреждений образования, работодателей и нашей молодежи. В Нижнекамске есть немало интересных предложений для выпускников, и мы хотим, чтобы наша молодежь не уезжала из города, а жила и работала здесь, в Нижнекамске», — отметил Беляев.

Площадки специализированной выставки будут работать с 10.00 до 18.00.