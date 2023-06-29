Периодичность движения электричек из Казани в Бурундуки изменится с 30 июня

Периодичность движения электричек сообщением Казань – Бурундуки – Казань изменится с 30 июня, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«В связи с запуском пригородных поездов Казань – Ульяновск – Казань изменится периодичность курсирования поездов из Казани в Бурундуки и в обратном направлении», – пояснили в ведомстве.

В частности, с 30 июня поезд №6749 Казань – Бурундуки выводится из расписания по пятницам, субботам и воскресеньям.

Поезд №6750 Бурундуки – Казань будет выведен из расписания по субботам и воскресеньям с 1 июля.

В остальные дни эти электрички будут ходить по действующему графику.