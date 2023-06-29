Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Из Казани в Ульяновск с 30 июня начнут курсировать пригородные поезда
Между Казанью и Ульяновском с 30 июня начнут курсировать пригородные поезда. Время в пути составит около пяти часов, сообщает пресс-служба компании «Содружество».
Поезд № 6751/6753 будет отправляться из Казани по пятницам, субботам и воскресеньям в 14.03 и прибывать в Ульяновск в 19.10.
В обратном направлении поезд №6752/6754 начнет ходить с 1 июля по субботам и воскресеньям.
Со станции Ульяновск он отправится в 6.30 и прибудет в Казань в 11.45.
«В пути следования предусмотрены остановки на станциях Зеленый Дол, Свияжск, Албаба, Утяшки, Кубня, Шушерма, Куланга, 55 км, Ключи, Каратун, Кильдуразы, 95 км, Лощи, Буа, Бюрганы, Бурундуки, Елхово, Цильна, Лаишевка, Ульяновск-3», – говорится в сообщении.
Стоимость полного билета составит 453 рубля.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»