Из Казани в Ульяновск с 30 июня начнут курсировать пригородные поезда

Между Казанью и Ульяновском с 30 июня начнут курсировать пригородные поезда. Время в пути составит около пяти часов, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

Поезд № 6751/6753 будет отправляться из Казани по пятницам, субботам и воскресеньям в 14.03 и прибывать в Ульяновск в 19.10.

В обратном направлении поезд №6752/6754 начнет ходить с 1 июля по субботам и воскресеньям.

Со станции Ульяновск он отправится в 6.30 и прибудет в Казань в 11.45.

«В пути следования предусмотрены остановки на станциях Зеленый Дол, Свияжск, Албаба, Утяшки, Кубня, Шушерма, Куланга, 55 км, Ключи, Каратун, Кильдуразы, 95 км, Лощи, Буа, Бюрганы, Бурундуки, Елхово, Цильна, Лаишевка, Ульяновск-3», – говорится в сообщении.

Стоимость полного билета составит 453 рубля.