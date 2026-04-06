Период речной навигации в Татарстане планируют увеличить почти на месяц

Для роста грузовых перевозок по внутренним водным путям в Татарстане предлагают увеличить период навигации почти на месяц. Об этом на заседании Госсовета республики сообщил министр транспорта Татарстана Фарит Ханифов.

«Наша задача – к 2030 году довести грузовые перевозки до 50 млн тонн. Сейчас работаем над этим. В частности, хотим увеличить период навигации почти на месяц, потому что позже уходит лед», – пояснил Ханифов.

Он также отметил, что пассажирские перевозки по воде ежегодно растут на 5%. При этом коммерческие рейсы показывают взрывной рост, хотя социальные рейсы несколько снизились после строительства двух крупных мостов через Волгу и Каму.

Министр добавил, что в следующем году планируется открыть три новых пригородных маршрута, в том числе из Казани в Набережные Челны. Кроме того, ведется работа по ремонту флота: из 35 судов, принадлежащих РЖД, в 2023 году на ходу были только 9, сегодня – уже 21. Планируется капитальный ремонт трех судов и двух дебаркадеров за счет собственных средств.