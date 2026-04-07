Перинатальный психолог из Татарстана развеяла мифы о беременности и родах

В обществе существуют мифы о том, что беременные женщины должны есть за двоих, а мужчины не должны интересоваться протеканием беременности у жены и родами. Их развеяла региональный представитель российской организации «Совет матерей» в Татарстане, перинатальный психолог, преподаватель психологии, йоги, пилатеса, АФК для беременных и после родов Анна Прохорова.

«Мы всегда говорим о том, что беременная женщина ест для двоих. То есть ее питание полноценно, рационально, питательно как для нее, так и для малыша, но объем порции в два раза мы не увеличиваем. Еще есть такой миф, что беременной женщине нельзя поднимать руки вверх. Мы знаем <…>, что [представление, будто] когда мы поднимаем руки вверх, у нас прокачивается кровь к сердцу, – это тоже миф. Миф <...> еще заключается в том, что мужчина не должен участвовать в поддержке беременной жены, что это женское дело», – рассказала она.

Прохорова отметила, что мужчина – отец ребенка и что он должен принимать активное участие в жизни своей супруги в период ее беременности и, возможно, присутствовать на родах.

«Это общее дело, общий ребенок, и общая поддержка должна быть», – подчеркнула психолог.

По ее словам, сейчас многие будущие отцы активно поддерживают своих женщин во время беременности.

«Многие хотят идти со своей женой в роды. Возрождается традиция партнерских родов, и есть роддома, которые их поддерживают», – заметила Прохорова.

Праздник «Мамин расцвет: от родов к гармонии» прошел сегодня, в общероссийский день беременных, в Казани. В Управлении ЗАГС Кабмина РТ собрались будущие и уже состоявшиеся мамы. Для участниц мероприятия прошли мастер-классы о жизни после родов, возвращении к себе, заботе о теле и душе в статусе мамы. Перед жительницами Татарстана выступили акушер-гинеколог, перинатальный психолог, неонатологи, педиатры и специалисты по грудному вскармливанию.